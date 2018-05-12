СМИ: Кудрин согласился возглавить Счетную палату

Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату, пишет РБК со ссылкой на свои источники.
Для Счетной палаты это хороший вариант, Кудрин — "достойная кандидатура", прокомментировал собеседник издания.
В свою очередь представитель Кудрина подтвердил, что предложение возглавить ведомство получено. Однако он подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято, пишет ТАСС.
Президиум фракции "Единой России", на котором может быть объявлено о согласии возглавить ведомство, соберется на встречу с Кудриным 14 мая.
Напомним, возглавить Счетную палату Алексею Кудрину предложили депутаты "Единой России". Нынешний руководитель Татьяна Голикова согласилась перейти в правительство на пост вице-премьера по социальной политике.
Сейчас Алексей Кудрин возглавляет Центр стратегических разработок (ЦСР). С 2000 по 2011 годы возглавлял Министерство финансов РФ.
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