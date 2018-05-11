Кудрин обещал "подумать" над предложением возглавить Счетную палату РФ

Депутаты "Единой России" предложили Алексею Кудрину возглавить Счетную палату, сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники. Нынешний руководитель Татьяна Голикова согласилась перейти в правительство на пост вице-премьера по социальной политике.
"Уже в понедельник, 14 мая, президиум фракции встретится с Алексеем Кудриным, и если мы придем к консенсусу, будем готовы выдвинуть его кандидатуру", — сообщил "Интерфаксу" в четверг первый замруководителя фракции Андрей Исаев.
Сначала в "Единой России" на пост главы Счетной палаты рассматривали кандидатуру первого вице-спикера Александра Жукова. Однако в связи с желанием Жукова остаться работать в Госдуме, искать возможного, и при этом высококвалифицированного, кандидата стали вне фракции и партии.
Пресс-секретарь экс-министра финансов Павел Кузнецов рассказал изданию, что "предложение депутатов стало для Алексея Кудрина полной неожиданностью, но он обещал над ним подумать".
Сейчас Алексей Кудрин возглавляет Центр стратегических разработок (ЦСР). С 2000 по 2011 годы возглавлял Министерство финансов РФ.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.