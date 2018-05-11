Кудрин обещал "подумать" над предложением возглавить Счетную палату РФ

"Уже в понедельник, 14 мая, президиум фракции встретится с Алексеем Кудриным, и если мы придем к консенсусу, будем готовы выдвинуть его кандидатуру", — сообщил "Интерфаксу" в четверг первый замруководителя фракции Андрей Исаев.

Сначала в "Единой России" на пост главы Счетной палаты рассматривали кандидатуру первого вице-спикера Александра Жукова. Однако в связи с желанием Жукова остаться работать в Госдуме, искать возможного, и при этом высококвалифицированного, кандидата стали вне фракции и партии.

Пресс-секретарь экс-министра финансов Павел Кузнецов рассказал изданию, что "предложение депутатов стало для Алексея Кудрина полной неожиданностью, но он обещал над ним подумать".

Сейчас Алексей Кудрин возглавляет Центр стратегических разработок (ЦСР). С 2000 по 2011 годы возглавлял Министерство финансов РФ.