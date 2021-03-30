«Мы были хорошей командой»: глава Бийска подтвердил уход в отставку

Глава Бийска Александр Студеникин подал заявление об отставке, о чем сообщил в Instagram.

«Уважаемые бийчане, сегодня Дума города Бийска признала мою работу и, соответственно, работу сотрудников администрации города за 2020-й год неудовлетворительной. Исходя из этого, мною принято обдуманное и взвешенное решение о подаче заявления об отставке с поста главы города», — написал он.

Он добавил, что несет личную ответственность за подобную оценку работы, а также поблагодарил бийчан за поддержку.

«Мы были хорошей командой!» — заключил глава города.

Студеникин просит депутатов освободить его от должности до 31 мая.

Александр Студеникин возглавил Бийск в 2017 году.