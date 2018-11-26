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Политика
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«Мы будем раскачивать ситуацию»: алтайские эсеры проведут ревизию партийных рядов

В региональном отделении «Справедливой России» проведут ревизию партийных рядов и станут раскачивать политическую ситуацию, сообщил 26 ноября лидер алтайских эсэров Александр Терентьев.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Анна Зайкова

Партия обновила краевой руководящий состав. По словам Терентьева, ротации пройдут и в местных отделениях.

Кроме того, в реготделении пересмотрят отношения с теми, кто «потерял связь с партией».

При этом, утверждает Терентьев, никакого штиля в работе партии не предвидится, несмотря на отсутствие крупных избирательных кампаний в ближайшее время. «Люди-то живут не от выборов до выборов, а каждый день. Они всегда спрашивают: а что вы лично сделали для нас?» — сказал Терентьев.

По его словам, любая партия, которая не работает постоянно, проиграет: «Мы будем раскачивать ситуацию, чтобы штиля не было».

Терентьев также сообщил, что все слухи о возможном прекращении работы «СР» не соответствуют действительности. Он усомнился и в том, что в России будет создаваться новая оппозиционная партия: «А где мы возьмём людей в другую партию? Людей, которые бы хотели участвовать в партийной жизни системно, очень мало», — сказал Терентьев.

Сейчас в региональном отделении 2462 члена в 66 местных отделениях.

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