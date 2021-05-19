Непростая социально-экономическая ситуация в стране в преддверии осенних выборов создает для оппозиции удачные условия. Почему участие в выборах должно быть обязательным редакции altapress.ru рассказал лидер алтайских справороссов, депутат Госдумы Александр Терентьев.

— Александр Васильевич, осень 2021 года обещает быть жаркой с точки зрения политических баталий. В Алтайском крае будут выбирать новый созыв регионального заксобрания, на федеральном уровне пройдут выборы в Госдуму. Исходя из тех сложностей, которые сейчас переживает страна, на ваш взгляд, это удачное время для оппозиции?

— Да, безусловно. Те проблемы, которые испытывают простые люди, конечно же, влияют на мнение избирателей при голосовании.

Люди видят, что их доходов уже недостаточно. Люди видят, что пенсии и зарплаты им индексируют по уровню официальной инфляции, которую мы не воспринимаем всерьез и понимаем, что на самом деле она намного выше.

При этом тарифы на все растут куда выше инфляции. И на этом фоне избирателям можно наглядно показывать истинное отношение власти к народу, легче доносить наши принципы.

Именно поэтому, как только позволила эпидситуация, мы вернулись к работе «на земле», ездим по районам Алтайского края и доносим до людей установку — обязательно приходите на выборы, ведь только так вы можете в корне изменить ситуацию.

— По-вашему, на выборы ходить должны все?

— Конечно. Необходимо при всех возможностях пользоваться своим конституционным правом! Честно говоря, я вообще выступаю за введение ответственности вплоть до уголовной, если люди не ходят на выборы. Получается, что им безразлична судьба родного села, города, региона, страны?

— Немаловажно, что «Справедливая Россия — За правду» перед масштабной избирательной кампанией претерпела серьезные изменения. Ваша партия объединилась с «Патриотами России» и партией «За правду». Что дало вам это объединение?

Александр Терентьев. Фото Дмитрия Лямзина

— Сейчас нельзя однозначно ответить на этот вопрос. Время покажет. Начать следует с того, что за нас всегда голосовали люди разумные, которые связывали с нами развитие страны. Сегодня партия получила приставку «социалистическая», хотя мы были таковой всегда.

Мы изначально выступали за то, чтобы национализировать основные сферы экономики, созданные Советским Союзом. В то же время мы ратуем за поддержку малого и среднего бизнеса, потому что мы убеждены — людям должно быть интересно жить. И мы за создание таких возможностей.

Сегодня на встречах с людьми я вижу, что не все понимают нюансы нашего объединения с двумя другими партиями. Отчасти это объяснимо — у нас и с борьбой за правду, и с патриотизмом все в полном порядке.

В конце концов, в 2014 году я был одним из первых депутатов Госдумы, кто создавал в Крыму отделение партии.

Со слиянием трех партий к нам пришло большое количество новых людей. Это хорошие, зачастую известные люди — Иван Охлобыстин, Захар Прилепин, Николай Стариков, Семен Багдасаров, Сергей Михеев. Кого-то из наших избирателей немного настораживают их позиции по ряду вопросов, кто-то считает отдельные высказывания слишком радикальными.

Но ведь «Справедливая Россия» точно так же выступает за русских на Украине. Нам также небезразлична судьба жителей Крыма, Одессы, Харькова, Донбасса, Николаева. Мы точно так же считаем, что там живут наши братья.

Поэтому я убежден, что с объединением партий мы в итоге получили многое.

Важный исторический момент

— Если говорить об ожиданиях от предстоящих выборов, то каков план минимум и каков план максимум?

— На выборах Алтайского краевого Законодательного собрания план минимум — это около 20% мандатов, план максимум — 30%. И это, я убежден, реальные цифры. Я вижу, в каком состоянии сейчас находятся региональные отделения других партий и могу с уверенностью сказать, что у «Справедливой России — За правду» все очень хорошо.

— А какие ожидания от думской кампании?

— Думские выборы — это несколько сложнее. Потому что это уже федеральный масштаб. Но в то же время я думаю, что наши идеи по построению национальной экономики, по борьбе с бедностью, наше видение того, как нужно развиваться стране — найдут отклик у избирателя.

Нужно понимать, что сегодня все мы находимся в очень важном историческом моменте — выбранная в 2021 году Дума будет полностью формировать правительство. И именно от сложившейся в парламенте партийной конфигурации будет зависеть очень многое.

Александр Терентьев. Дмитрий Лямзин

Наши предвыборные возможности действительно серьезные. Мы, что называется, работаем «в поле», показываем людям, что мы предлагаем. Когда всем пришлось отказаться от очного общения с избирателями, мы активным образом начали использовать технологии дистанционного общения.

А как только появились возможности работать в привычном режиме — сразу поехали по районам Алтайского края.

— Выборы всегда сопряжены с появлением в списках кандидатов известных фамилий. В АКЗС от выборов к выборам от ЛДПР баллотируется Жириновский, единороссы могут выдвинуть «паровозом» губернатора Томенко, КПРФ намекает, что в Госдуму от Алтая пойдет Грудинин. От «Справедливой России — За правду» в этом отношении стоит ждать сюрпризов?

— Вы знаете, я вообще не сторонник «паровозов» и могу сказать совершенно точно, что, например, Сергей Михайлович Миронов от Алтайского края на выборы не пойдет. Он возглавит федеральный список.

Я же возглавлю список региональный от Алтайского края и Новосибирской области. По одномандатным округам происходит согласование кандидатов на федеральном уровне.

С выборами в краевое Законодательное собрание еще не все моменты определены. Дело в том, что это очень большая работа. Найти сильных людей, чтобы выдвинуть их в Заксобрание по одномандатным округам, очень сложно.

Мы ищем, привлекаем новых людей, но при этом в нашей партии очень тщательный отбор. Да, к нам приходят люди, говорят, что у них есть ресурсы на избирательную кампанию. Я у них спрашиваю: «А вам это зачем?». И тут они начинают «плавать». И если их мотивация не соответствует партийным представлениям, я сразу говорю, что с таким подходом — точно не к нам. У нас все строится только на отстаивании интересов людей и партии.

Не боимся ответственности

— Александр Васильевич, крупные электоральные циклы всегда поднимают на повестку вопрос создания левого оппозиционного блока. В России периодически говорят о том, что в стране не хватает единой левой силы. Как вы считаете, объединение «Справедливой России — За правду» с коммунистами — реальная перспектива?

— Да, запрос на левую идею в России действительно есть. И он очень сильный. Но по моим наблюдениям, сегодня коммунисты, которые работают на местах, «в поле», и коммунисты, которые вырвались наверх — это разные люди. Одни добывают «политические угли» голыми руками, а другие не могут или не хотят это использовать.

Приведу простой пример. Отсюда — из нашего Алтайского края. Что нужно сделать оппозиции («Справедливой России», КПРФ и ЛДПР — прим. ред.), чтобы победить на том или ином округе? Совершенно понятно — не выдвигаться троим, а выдвинуть одного сильного кандидата не важно от какой партии. Но на практике этого не происходит, голоса избирателей растаскиваются, побеждает кандидат от «Единой России».

Сергей Михайлович Миронов очень долго это терпел и сейчас сказал: «Все, закончили договоренности — выставляться на выборах везде».

В 2018 году на досрочных выборах губернатора Алтайского края только три парламентские партии выдвигали кандидатов. Нас представляла Людмила Суслова. Коммунисты не выставляли никого, хотя у них были все шансы. Вот вам и ответ на многие вопросы.

— И последний вопрос. Объясните, почему на осенних выборах жители Алтайского края должны голосовать за «Справедливую Россию — За правду», а не за какую-либо другую партию?

Александр Терентьев. Фото Дмитрия Лямзина

— Потому что за 14 лет работы в Алтайском крае мы своим делом показали, что мы та партия, которая не берет что-то с людей, а отдает. И это при том, что у нас очень скромная материальная база и скромный бюджет.

Мы открывали и открываем спортивные площадки, помогаем школам, детским садам, домам культуры, библиотекам. Каждый день в разных районах края мы помогаем людям вне зависимости от каких-то выборов.

Более того, у нас выстроились теплые отношения с местными администрациями. Правда, в преддверии выборов они теперь вынуждены отказываться от нашей помощи. Тут дошло до смешного — четыре года для нас все администрации родные, вместе с ними ленточки перерезаем, а как выборы — так включился административный ресурс. И опять по новой — помещения для встречи с избирателями получить невозможно, вот и приходится в районах под дождем общаться.

Кроме того, «Справедливая Россия — За правду» — это та партия, которая никогда не боится взять на себя ответственность. Мы готовы работать и в законодательной, и в исполнительной власти. У нас достойный кадровый потенциал, и сегодня у нас есть люди, которые готовы идти во власть и работать рачительно и отзывчиво по отношению к простым людям.

Именно поэтому «Справедливая Россия — За правду» — это действительно достойная партия. Мы верим, что люди нам поверят и проголосуют за нас.