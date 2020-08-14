«Мы сделали невозможное»: Тихановская записала новое обращение к белорусам

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская записала новый видеоролик с обращением к белорусам. Она заявился, что сторонники перемен сделали невозможное.

«Еще полгода назад никто не верил, что белорусы смогут объединиться и сказать „нет“ старой власти, но это случилось — мы пришли на избирательные участки и сделали свой выбор, по закону, мирно и с достоинством», — начала свое обращение Тихановская.

Она поблагодарила свою команду и избирателей и сообщила, что сторонников перемен — большинство. Свои слова она подкрепила сведениями из копий протоколов.

«Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60% до 70%, а в Новой Боровой — 90%", приводит данные кандидат в президенты Белоруси.

Кандидат отметила, что защищать выбор народа можно только законными и ненасильственными способами, и указала на то, что сейчас на улицах белорусских городов происходит кровавая бойня.

Тихановская призвала власть прекратить произвол и пойти на диалог. Для этого она попросила мэров городов 15 и 16 августа организовать мирные массовые собрания.

В конце речи политик еще раз заявила о «невоинственности» демонстрантов и поблагодарила тех силовиков, которые отказались выполнять «преступные приказы», а также объявившие забастовку предприятия.

«Давайте вместе защитим наш выбор. Подпишитесь за то, что вы голосовали за меня, Светлану Тихановскую. Ссылка будет под видео. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Наши голоса должны быть услышаны», — заключила она.

Ссылка под обращением ведет на страницу, озаглавленную «Я голосовал за Светлану Тихановскую и требую справедливых результатов выборов». При этом нужно указать ФИО, регион и прописку.