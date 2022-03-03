«Мы спокойно абсолютно ждем»: Мединский прокомментировал второй раунд переговоров с Украиной

Видео опубликовало посольство России в Белоруссии.

По словам Мединского, предложения России включают гуманитарный, политический и военно-технический аспекты.

«С самого начала в связи со сложностью логистики украинской стороны, которая собирается в Польше и потом выдвигается сюда — в Брестскую область Белоруссии, — было заявлено время 15:00. Потом они уточнили, что постараются быть пораньше с утра. Но, видимо, не получается. Поэтому мы спокойно абсолютно ждем 15:00. Я думаю, что в 15:00 переговоры начнутся», — сказал он.