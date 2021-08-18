Михаил Горбачев заявил, кто виновен в развале СССР

Он также призывает отстаивать принципы демократии и верит, что только на демократическом пути Россия сможет развиваться и решать любые проблемы.
«Считаю, что уроки тех дней актуальны сегодня. Отстаивать принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий — это всегда должно быть заботой обществ и государства. Я верю, что демократический путь развития России — единственно правильный, что только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы», — говорится в заявлении Горбачева, распространенном в преддверии тридцатой годовщины августовского путча ГКЧП.
Путч в 1991 году провалился, отмечает Горбачев, «но он осложнил и ослабил позиции президента СССР, создал условия, в которых невероятно трудно было продолжать усилия по сохранению Союза».
О чем еще сказал Горбачев
«Республики приняли декларации независимости. Но шанс сохранить Союз на обновленной основе все-таки был. Однако в декабре последовал второй удар: беловежский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии, заявивших о прекращении существования СССР», — заявил экс-президент.
«Организаторы путча, пытаясь оправдаться, утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны, но последствия их авантюры оказались катастрофическими. Они несут огромную долю ответственности за развал страны», — считает Горбачев.
Он отметил, что уже не раз высказывал свои оценки событий августа 1991 года.