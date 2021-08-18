18 августа
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Политика

Михаил Горбачев заявил, кто виновен в развале СССР

Экс-президент СССР Михаил Горбачев винит в развале Советского Союза организаторов августовского путча 1991 года и подписантов беловежских соглашений. Об этом сообщает Интерфакс.

Михаил Горбачев.
Михаил Горбачев.
Вени Марковски / wikipedia.org

Он также призывает отстаивать принципы демократии и верит, что только на демократическом пути Россия сможет развиваться и решать любые проблемы.

«Считаю, что уроки тех дней актуальны сегодня. Отстаивать принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий — это всегда должно быть заботой обществ и государства. Я верю, что демократический путь развития России — единственно правильный, что только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы», — говорится в заявлении Горбачева, распространенном в преддверии тридцатой годовщины августовского путча ГКЧП.

Путч в 1991 году провалился, отмечает Горбачев, «но он осложнил и ослабил позиции президента СССР, создал условия, в которых невероятно трудно было продолжать усилия по сохранению Союза».

Барнаул, 1980-е. Михаил Горбачев в институте садоводства.
Барнаул, 1980-е. Михаил Горбачев в институте садоводства.
retro. moi-barnaul.ru

О чем еще сказал Горбачев

«Республики приняли декларации независимости. Но шанс сохранить Союз на обновленной основе все-таки был. Однако в декабре последовал второй удар: беловежский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии, заявивших о прекращении существования СССР», — заявил экс-президент.

«Организаторы путча, пытаясь оправдаться, утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны, но последствия их авантюры оказались катастрофическими. Они несут огромную долю ответственности за развал страны», — считает Горбачев.

Он отметил, что уже не раз высказывал свои оценки событий августа 1991 года.

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