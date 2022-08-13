Новые проекты
Премьер-министру представили стенды с инвестпроектами Алтайского края и других российских регионов — в частности, юрточный глэмпинг «Алтайское кочевье», экологическую тропу «Бирюзовая», курорт «Белокуриха горная» и горнолыжный комплекс «Бирюзовая Катунь».
Цифры
- 4,6 млн рублей вложили в обустройство экотропы — с входной группой, туалетами, автостоянкой и смотровой площадкой.
- 136 га отвели под горную Белокирухиу. Соответствующую площадку снабдили магистральными сетями электро-, газо-, водоснабжения и водоотведение. Также к ней построили серпантинную автодорогу.
- 22 млрд рублей стоит обустройство горнолыжного комплекс «Бирюзовая Катунь».
Пушкинская карта — туристам
Мишустин предложил использовать Пушкинскую карту для туристов, которые отдыхают на Алтае — в том числе на экотропах. Кстати, им политик уделил особое внимание.
«Ростуризм должен собрать информацию со всех ведомств, чтобы ввести понятие «туристическая тропа», — заявил он.
Отметим, что закрепить на законодательном уровне это понятие предложила гендиректор «Алтайского кочевья» Ирина Слесарева — чтобы развивать туристические маршруты, опираясь на примеры других стран.
Туры с кешбэком
На совещании в Республике Алтай премьер-министр анонсировал: туры с кешбэком в 20% по России начнутся 25 августа.
Кстати, кешбэки будут возвращать за путешествия с 1 октября по 25 декабря. Мишустин предполагает, что этим воспользуются до 600 тыс. граждан.
Инициативы и Томенко
Михаил Мишустин также провел встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.
Он поддержал идею реконструкции инфекционного корпуса для центра охраны материнства и детства. Помимо этого, планируется возвести хирургический корпус, чтобы проводить сложные нейрохирургические операции. Его строительство обойдется в 5,1 млрд рублей.
Также политики обсудили индивидуальную программу социально-экономического развития региона (краю ежегодно выделяют 1 млрд рублей). По ней за 2021−2022 годы создали 1,7 тыс. рабочих мест, а также ввели в эксплуатацию промышленный парк в Рубцовске. Для этого привлекли внебюджетные инвестиции — около 6 млрд рублей.
Кроме того, Томенко напомнил, что в настоящее время порядка 400 школам в крае необходим капремонт. Предполагается, что их отреставрируют до 2025 года.