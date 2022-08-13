Накануне, 12 августа, премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин приехал в Республику Алтай. Политик провел совещание по развитию туризма и гостеприимства в РФ. Подробнее об итогах его визита — в нашем материале.

Новые проекты

Премьер-министру представили стенды с инвестпроектами Алтайского края и других российских регионов — в частности, юрточный глэмпинг «Алтайское кочевье», экологическую тропу «Бирюзовая», курорт «Белокуриха горная» и горнолыжный комплекс «Бирюзовая Катунь».

Михаил Мишустин провел в Республике Алтай совещание по развитию туризма. Антон Федотов. Выставочные стенды с презентацией инвест проектов Алтайского края и других регионов России. Антон Федотов. Выставочные стенды с презентацией инвест проектов Алтайского края и других регионов России. Антон Федотов. Выставочные стенды с презентацией инвест проектов Алтайского края и других регионов России. Антон Федотов. Выставочные стенды с презентацией инвест проектов Алтайского края и других регионов России. Антон Федотов. Выставочные стенды с презентацией инвест проектов Алтайского края и других регионов России. Антон Федотов. Выставочные стенды с презентацией инвест проектов Алтайского края и других регионов России. Антон Федотов. Выставочные стенды с презентацией инвест проектов Алтайского края и других регионов России. Антон Федотов. Цифры 4,6 млн рублей вложили в обустройство экотропы — с входной группой , туалетами , автостоянкой и смотровой площадкой.

рублей вложили в обустройство экотропы — с входной группой туалетами автостоянкой и смотровой площадкой. 136 га отвели под горную Белокирухиу. Соответствующую площадку снабдили магистральными сетями электро-, газо-, водоснабжения и водоотведение. Также к ней построили серпантинную автодорогу.

отвели под горную Белокирухиу. Соответствующую площадку снабдили магистральными сетями электро-, газо-, водоснабжения и водоотведение. Также к ней построили серпантинную автодорогу. 22 млрд рублей стоит обустройство горнолыжного комплекс «Бирюзовая Катунь».

Пушкинская карта — туристам

Мишустин предложил использовать Пушкинскую карту для туристов, которые отдыхают на Алтае — в том числе на экотропах. Кстати, им политик уделил особое внимание.

«Ростуризм должен собрать информацию со всех ведомств, чтобы ввести понятие «туристическая тропа», — заявил он.

Отметим, что закрепить на законодательном уровне это понятие предложила гендиректор «Алтайского кочевья» Ирина Слесарева — чтобы развивать туристические маршруты, опираясь на примеры других стран.

Туры с кешбэком

На совещании в Республике Алтай премьер-министр анонсировал: туры с кешбэком в 20% по России начнутся 25 августа.

Самолет в ясном небе. СС0

Кстати, кешбэки будут возвращать за путешествия с 1 октября по 25 декабря. Мишустин предполагает, что этим воспользуются до 600 тыс. граждан.

Инициативы и Томенко

Михаил Мишустин также провел встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Он поддержал идею реконструкции инфекционного корпуса для центра охраны материнства и детства. Помимо этого, планируется возвести хирургический корпус, чтобы проводить сложные нейрохирургические операции. Его строительство обойдется в 5,1 млрд рублей.

Михаил Мишустин и Виктор Томенко Антон Федотов , правительство Алтайского края

Также политики обсудили индивидуальную программу социально-экономического развития региона (краю ежегодно выделяют 1 млрд рублей). По ней за 2021−2022 годы создали 1,7 тыс. рабочих мест, а также ввели в эксплуатацию промышленный парк в Рубцовске. Для этого привлекли внебюджетные инвестиции — около 6 млрд рублей.

Кроме того, Томенко напомнил, что в настоящее время порядка 400 школам в крае необходим капремонт. Предполагается, что их отреставрируют до 2025 года.