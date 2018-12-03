Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 декабря -14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика
435

Экс-сенатор Щетинин, вероятно, возглавит представительство Алтайского края в Москве

65-летний экс-сенатор от Алтайского края Михаил Щетинин с высокой долей вероятности возглавит постоянное представительство Алтайского края в Москве, сообщил источник altapress.ru. Он сменит на этом посту 63-летнего Николая Борисенко.

Вице-премьер Виталий Мутко в сопровождении сенатора Михаила Щетинина посетил стенд Алтайского края на выставке "Интурмаркет-2018". 10 марта 2018 года.
Вице-премьер Виталий Мутко в сопровождении сенатора Михаила Щетинина посетил стенд Алтайского края на выставке "Интурмаркет-2018". 10 марта 2018 года.
www.altairegion22.ru

Михаил Щетинин, рассказывают, категорически не желал ни уходить на пенсию, ни уезжать из Москвы. Еще в период предвыборной губернаторской кампании циркулировала информация, что он готов был даже поспорить за место сенатора со бывшим своим начальником — экс-губернатором края Александром Карлиным. Однако это ему не удалось. И тогда он приложил максимум усилий, чтобы занять пост постпреда в Москве.

В какой именно срок состоится официальное назначение, пока не известно.

Ранее «Банкфакс» сообщал, что Щетинин может пролоббировать предоставление ему квартиры в столице, которую, как ожидает экс-сенатор, ему оплатит край. Ранее он жил в служебном жилье, которое ему предоставлял Совет Федерации. Теперь он им пользоваться не может. Вероятно, именно поэтому экс-сенатор и намерен привлечь региональный бюджет к решению своей проблемы.

Чем занимается представительство?

В соответствии с положением о представительстве, это подразделение занимается следующим:

  • представляет и защищает интересы Алтайского края в федеральных органах власти,
  • осуществляет оперативную связь и взаимодействие правительства края с администрацией президента и правительством РФ, а также другими федеральными органами,
  • содействует укреплению деловых связей между ведущими предприятиями, научными учреждениями края с организациями и учреждениями РФ и других регионов,
  • осуществляет функции торгового представительства Алтайского края,
  • организует участие представителей края в международных и российских выставках, межрегиональных конференциях, семинарах, презентациях, «круглых столах» для развития двустороннего сотрудничества с другими регионами и странами,
  • осуществляет организационную, административную, информационную поддержку мероприятий с участием губернатора во время его визитов в Москву,
  • ведет прием жителей Алтайского края, рассматривает их обращения, оказывает им помощь и другое.

Что известно о Щетинине?

В 1990-х и начале «нулевых» Михаил Щетинин работал в городских структурах Барнаула: замглавы и главой Железнодорожного района, депутатом гордумы, где он был председателем экономического комитета.

Вся его карьера в краевых и федеральном органах власти состоялась при Александре Карлине. В 2007 году Щетинин возглавил Главное управление экономики и инвестиций региона. На этом посту, помимо многочисленных поездок, Щетинин запомнился презентацией и ведением масштабных многомиллиардных инвестпроектов: «Бирюзовая Катунь», «Алтаймясопром», «Западное» и т. д. Судьба некоторых из них оказалась плачевной.

В 2014 году Александр Карлин после своей победы на выборах назначил Щетинина представителем администрации края в Совете Федерации.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость