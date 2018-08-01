Щетинин может побороться с Карлиным за пост сенатора от Алтайского края

Михаил Щетинин, сенатор от Алтайского края, категорически отказался комментировать вопрос, хотел бы он сохранить за собой пост сенатора после выборов губернатора. Тем временем несколько источников сообщили altapress.ru, что Щетинин предпринимает активные шаги для этого.

Врио губернатора Виктор Томенко 27 июля назвал трех кандидатов в сенаторы, из которых он выберет своего представителя в Совете Федерации в случае победы. Это экс-губернатор Александр Карлин, действующий сенатор Михаил Щетинин, и и.о. вице-премьера алтайского правительства Александр Лукьянов.

Михаил Щетинин — не рядовой сенатор, он возглавляет комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Теоретически все три кандидата, предложенных Томенко, могут руководить этим комитетом.

Изначально эксперты и СМИ безальтернативной кандидатурой на пост сенатора называли Александра Карлина. Однако выясняется, что ситуация не столь однозначная. Как сообщил altapress.ru политолог Константин Лукин, несколько источников рассказали ему, что Щетинин активно борется за кресло. По словам другого источника, сенатор ищет поддержки у председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Сам Щетинин отказался комментировать эту тему, сказав, что это вопрос нужно задавать не ему и что не в его желаниях дело.

Сейчас он активно работает в Совете Федерации — и как законодатель, и как участник различных рабочих групп, руководитель оргкомитетов фестивалей и т. д. Скажем, только в июне-июле он участвовал в подготовке фестиваля «Гастрономическая карта России», приуроченного к Чемпионату мира по футболу, IV фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София» и других мероприятий.

Михаил Щетинин , Александр Карлин и Александр Романенко. altai-ter.er.ru

Уже после назначения Томенко врио губернатора Щетинин посетил вместе с ним молодежный форум АРТ и День сибирского поля.

Вместе с тем, фаворитом в этой борьбе по-прежнему называют Александра Карлина: его позиции оцениваются как более сильные, в том числе в Москве.

О том, кто будет сенатором, станет известно только после 9 сентября, когда пройдут выборы губернатора.

Кто такие сенаторы?

Это члены Совета Федерации — верхней палаты парламента. Каждый регион в нем представляют по два сенатора. Одного назначает губернатор после своего избрания, другого — региональный парламент. От Алтайского края в Совете Федерации работают Михаил Щетинин как представитель губернатора и Сергей Белоусов от краевого заксобрания.