Сколько зарабатывают и чем владеют кандидаты в губернаторы Алтайского края

Андрей Крылов
Доходы за год:
- ООО «Промхимлаб» — 47,5 тыс рублей
- ИП Крылов — 2,5 млн рублей
- ООО «БШПЗ» — 53,7 тыс. рублей.
Имущество:
- по 1 земельному участку в Алтайском крае (271/1500 доли из 4,6 тыс. кв. метров) и Республике Алтай (1/3 доли в 1 тыс. кв. метров)
- треть доли в доме в Республике Алтай.
- квартир, дач и гаражей нет, иного недвижимого имущества — 44 объекта в Алтайском крае (один из них, например, площадью 660 тыс. кв. метров) и 3 в Республике Алтай.
Андрей Крылов
Избирательная комиссия Алтайского края
Транспорт:
- автомобили Nissan Patrol (2011 год выпуска)
- Шевроле Нива (2005 г. в.)
Счета:
- 13 счетов на общую сумму 71 525,23 рубля.
Акции:
- АО «Алейский сахарный завод» — 6 тыс. акций.
Участие в коммерческих организациях:
- ООО «Барнаульский шпалопропиточный завод» (Республика Алтай) — 50%,
- ООО «Барнаульский шпалопропиточный завод» (Алтайский край) — 50%,
- ООО «Алтайлес» — 67%,
- ООО «Алтайская криптомайнинговая компания» — 100%,
- ООО «Строительное управление № 101» — 2/3 доли,
- ООО Корпорация «Сиэн» — 50%,
- ООО «Промснаб» — 100%,
- ООО «Торговый дом Барнаульский шпалопропиточный завод» — 50%,
- ООО «Барнаульский ремонтно-эксплуатационный участок флота» — 2/3 доли.
Владимир Семенов.
Анна Зайкова
Владимир Семенов
Доходы:
- ЗАО «Базальт» — 525,5 тыс. рублей
- АКЗС — 291 тыс. рублей
- Сбербанк России — 308 рублей.
Имущество:
- ½ земельного участка (355 кв. метров)
- две квартиры (53 и 460 кв. метров)
- 1 объект иного недвижимого имущества (435,6 кв. метров).
Транспорт:
- Toyota Land Cruiser Prado (2014 г. в.)
- катер
- два прицепа
- снегоход.
Счета: 7 счетов на 400 108, 64 рубля.
Акции:
- ОАО «Алтайское научно-исследовательское и проектно-изыскательское общество по землеустройству» — 6406 акций
- ЗАО «Базальт» — 279 акций
- ОАО «Братская электросетевая компания» — 84766 акций.
Участие в коммерческих организациях:
- ООО «Каргон» — 100%,
- ООО «Рекламное агентство «Мастер» — 100%,
- ООО «Пасеки алтайского высокогорья» — 100%.
Людмила Суслова.
Анна Зайкова
Людмила Суслова
Доходы:
- АКЗС — 2,1 млн рублей
- Фонд соцстраха — 7,3 тыс. рублей
- профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания — 500 рублей
- Сбербанк России — 17,7 тыс. рублей.
Имущество:
- земельный участок (1087 кв. метров)
- жилой дом (253 кв. метра)
- квартира (60 кв. метров)
- 2 объекта иной недвижимости.
Транспорт:
- Nissan Tiida (2013 г. в.)
Счета:
- 1 счет на 882 422,05 рублей.
Акции и участие в коммерческих организациях:
- нет.
Виктор Томенко
altairegion22.ru
Виктор Томенко
Доходы:
- управление делами губернатора и правительства Красноярского края — 2,4 млн рублей
- Росбанк — 770 тыс. рублей.
Имущество:
- квартиры в Москве и Московской области (113 и 234 кв. метра)
- иная недвижимость — 1 объект (14,1 «квадрата»).
Транспорт:
- Audi Q7 (2016 г. в.)
- Toyota Corolla (2018 г. в.).
Счета:
- 10 счетов на сумму более 65,2 млн. рублей.
Акции, ценные бумаги и участие в коммерческих организациях:
- нет.