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4 сентября
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Сколько зарабатывают и чем владеют кандидаты в губернаторы Алтайского края

Кандидаты в губернаторы Алтайского края предоставили обязательные сведения о доходах, имуществе, счетах и участии в бизнесе. Данные об этом можно найти на любом избирательном участке в информационных материалах.

Деньги. Недвижимость.
Деньги. Недвижимость.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

Андрей Крылов

Доходы за год:

  • ООО «Промхимлаб» — 47,5 тыс рублей
  • ИП Крылов — 2,5 млн рублей
  • ООО «БШПЗ» — 53,7 тыс. рублей.

Имущество:

  • по 1 земельному участку в Алтайском крае (271/1500 доли из 4,6 тыс. кв. метров) и Республике Алтай (1/3 доли в 1 тыс. кв. метров)
  • треть доли в доме в Республике Алтай.
  • квартир, дач и гаражей нет, иного недвижимого имущества — 44 объекта в Алтайском крае (один из них, например, площадью 660 тыс. кв. метров) и 3 в Республике Алтай.
Андрей Крылов
Андрей Крылов
Избирательная комиссия Алтайского края

Транспорт:

  • автомобили Nissan Patrol (2011 год выпуска)
  • Шевроле Нива (2005 г. в.)

Счета:

  • 13 счетов на общую сумму 71 525,23 рубля.

Акции:

  • АО «Алейский сахарный завод» — 6 тыс. акций.

Участие в коммерческих организациях:

  • ООО «Барнаульский шпалопропиточный завод» (Республика Алтай) — 50%,
  • ООО «Барнаульский шпалопропиточный завод» (Алтайский край) — 50%,
  • ООО «Алтайлес» — 67%,
  • ООО «Алтайская криптомайнинговая компания» — 100%,
  • ООО «Строительное управление № 101» — 2/3 доли,
  • ООО Корпорация «Сиэн» — 50%,
  • ООО «Промснаб» — 100%,
  • ООО «Торговый дом Барнаульский шпалопропиточный завод» — 50%,
  • ООО «Барнаульский ремонтно-эксплуатационный участок флота» — 2/3 доли.
Владимир Семенов.
Владимир Семенов.
Анна Зайкова

Владимир Семенов

Доходы:

  • ЗАО «Базальт» — 525,5 тыс. рублей
  • АКЗС — 291 тыс. рублей
  • Сбербанк России — 308 рублей.

Имущество:

  • ½ земельного участка (355 кв. метров)
  • две квартиры (53 и 460 кв. метров)
  • 1 объект иного недвижимого имущества (435,6 кв. метров).

Транспорт:

  • Toyota Land Cruiser Prado (2014 г. в.)
  • катер
  • два прицепа
  • снегоход.

Счета: 7 счетов на 400 108, 64 рубля.

Акции:

  • ОАО «Алтайское научно-исследовательское и проектно-изыскательское общество по землеустройству» — 6406 акций
  • ЗАО «Базальт» — 279 акций
  • ОАО «Братская электросетевая компания» — 84766 акций.

Участие в коммерческих организациях:

  • ООО «Каргон» — 100%,
  • ООО «Рекламное агентство «Мастер» — 100%,
  • ООО «Пасеки алтайского высокогорья» — 100%.
Людмила Суслова.
Людмила Суслова.
Анна Зайкова

Людмила Суслова

Доходы:

  • АКЗС — 2,1 млн рублей
  • Фонд соцстраха — 7,3 тыс. рублей
  • профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания — 500 рублей
  • Сбербанк России — 17,7 тыс. рублей.

Имущество:

  • земельный участок (1087 кв. метров)
  • жилой дом (253 кв. метра)
  • квартира (60 кв. метров)
  • 2 объекта иной недвижимости.

Транспорт:

  • Nissan Tiida (2013 г. в.)

Счета:

  • 1 счет на 882 422,05 рублей.

Акции и участие в коммерческих организациях:

  • нет.
Виктор Томенко
Виктор Томенко
altairegion22.ru

Виктор Томенко

Доходы:

  • управление делами губернатора и правительства Красноярского края — 2,4 млн рублей
  • Росбанк — 770 тыс. рублей.

Имущество:

  • квартиры в Москве и Московской области (113 и 234 кв. метра)
  • иная недвижимость — 1 объект (14,1 «квадрата»).

Транспорт:

  • Audi Q7 (2016 г. в.)
  • Toyota Corolla (2018 г. в.).

Счета:

  • 10 счетов на сумму более 65,2 млн. рублей.

Акции, ценные бумаги и участие в коммерческих организациях:

  • нет.
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