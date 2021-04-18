Миллионы рублей и тысячи квадратных метров. Кто из алтайских депутатов оказался самым богатым по итогам 2020 года

На сайте Госдумы наконец-то опубликованы декларации о доходах, движимом и недвижимом имуществе всех депутатов. Самым богатым народным избранником от Алтайского края по-прежнему остается производитель БАДов Александр Прокопьев. А вот самый большой земельный участок принадлежит Ивану Лоору. О том, какие доходы и недвижимость задекларировали алтайские думцы, в обзоре altapress.ru.

Совладелец «Эвалара» и «Сибирской медиагруппы» Александр Прокопьев (ЕР) задекларировал доход в 2020 году в размере 108,4 млн рублей. Также медиамагнату принадлежит земельный участок площадью почти 5 тыс. квадратов и несколько квартир. Супруга господина Прокопьева в прошлом году заработала 2,5 млн рублей.

Александр Прокопьев. Источник: фонд Александра Прокопьева

Очень уверенно богател в прошлом году другой представитель ЕР, борец с курением Николай Герасименко. Его задекларированный доход составил за 2020 год 26,2 млн рублей. Супруга Герасименко заработала за тот же период 1,8 млн. В собственности супругов квартира площадью 18 кв. метров и гараж на 20 квадратов.

Николай Герасименко. архив Регионального отделения «Единой России»

Врач Валерий Елыкомов честно показал, что его годовой доход вырос до 7 млн рублей. Кроме того, ему принадлежат два земельных участка общей площадью 3 тыс. кв. метров, жилой дом и квартира. Супруга Валерия Елыкомова заработала в прошлом году 345 тыс. рублей.

Валерий Елыкомов. оргкомитет праймериз

Даниил Бессарабов (ЕР) заработал за прошлый год 5,612 млн рублей, сильно отстала от него супруга — 544 тыс рублей. Семья Бессарабовых владеет земельным участком площадью 1450 кв. метров и квартирой площадью 233 квадрата.

Даниил Бессарабов. Олег Богданов , altapress.ru

Бизнесмен и народный избранник Виктор Зобнев (ЕР) в прошлом году сумел заработать чуть больше 5 млн рублей. При этом по денежному показателю он на 400 тыс. отстал от своей супруги. У Зобневых огромное количество земельных участков, гаражных боксов и квартир. Самый большой актив — участок под жилую застройку площадью 1000 кв. метров.

Виктор Зобнев. архив Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития

Почти 6 млн рублей заработал еще один представитель ЕР от Алтайского края в Госдуме Иван Лоор. Также депутат является обладателем самого большого (среди своих алтайских коллег) земельного участка для ведения сельхозпроизводства. Его площадь составляет 2,9 млн кв. метров. Супруга Лоора заработала за прошлый год всего 828 тыс. рублей.

Спикер АКЗС Иван Лоор. Михаил Хаустов

Наталья Кувшинова (ЕР) сумела за 2020 год разбогатеть на 5,625 млн рублей. Из недвижимого имущества у нее задекларирована только квартира в 53 квадрата.

Наталья Кувшинова ( фракция «Единой России»). Фото из архива пресс-службы Правительства

Доход еще одного алтайского депутата в Госдуме, скромного юриста Олега Быкова составил также 5,65 млн рублей. Его супруга сумела в прошлом году получить 480 тысяч. В общем владении у них квартира площадью 50 кв. метров.

Олег Быков , депутат Госдумы. www.instagram.com/oleg_bykov_

А вот коммунист Сергей Шаргунов оказался намного богаче, его доход составил в 2020 году — 10,774 млн рублей. Правда, доход супруги коммуниста и писателя вызывает большие вопросы = всего 2,16 тыс. рублей. В безвозмездном пользовании депутата есть сторожка и мастерская.

Сергей Шаргунов выступил в Клубе почитателей советского стиля. Барнаул , 19 июля 2016 года. facebook.com/RedAngleBarnaul

Справоросс и бизнесмен Александр Терентьев показал государству доход в размере 12,8 млн рублей. Его супруга в прошлом году заработала всего 635 тыс. Правда, на нее оформлены все 7 объектов недвижимости, принадлежащих чете Терентьевых.