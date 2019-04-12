Минэнерго может снизить тарифы на электричество на Алтае

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин в ходе встречи министром энергетики РФ Александром Новаком 10 апреля заявил, что рассматривает возможность снижения тарифов на электроэнергию в регионе. Министр пообещал разобраться и заявил, что снижение тарифов может произойти уже в этом году, сообщает официальный сайт региона.

Недоступный киловатт-час

Тарифы на электроэнергию в Республике Алтай — одни из самых высоких в Сибири, сообщает сайт.

В самом деле, с 1 января 2019 года городское население с газовыми плитами платит 5,06 рублей за киловатт-час, это на 1,07 рублей больше, чем, скажем, в Алтайском крае.

«Новости Горного Алтая» со ссылкой на РИА «Рейтинг» отмечают: Республика Алтай в 2018 году заняла 83-е место в стране по доступности электроэнергии для населения.

Место рассчитали, исходя из того, сколько киловатт-часов может купить житель региона на среднюю зарплату: в Республике Алтай — 5 511 при среднем значении по стране 10 598 киловатт-часов. Менее доступно электричество только в Адыгее и Калмыкии.

Душат малый бизнес

Между тем, врио главы Республики Олег Хорохордин сказал министру, что высокие тарифы бьют не только по карманам местных жителей, но и буквально душат развитие малого бизнеса.

«Мы рассматриваем возможности снижения тарифов, которые для предпринимателей и юридических лиц еще выше, чем для населения», — сказал Хорохордин.

Александр Новак и Олег Хорохордин. altai-republic.ru

Министр считает возможным

Новак пообещал разобраться и найти способы уменьшения тарифов. Судя по его словам, это можно сделать за счет снижения той составляющей цены за электроэнергию, которая идет на оплату ее передачи по электросетям (сетевая составляющая — около 50% тарифа).

Министр энергетики России сказал, что надо «проанализировать вероятное снижение доходов сетевых компаний и возможности их возмещения». Из каких источников возможно возмещение урезанных доходов сетевых компаний — а в Республике Алтай это филиал «МРСК Сибири», — не сообщается.

При этом в Минэнерго готовы рассмотреть варианты снижения тарифов уже в этом году, информирует сайт региона.

Напомним, осенью 2019 года в Республике Алтай состоятся выборы главы региона.

Энергетики дела ремонт на ЛЭП. Facebook.

В Алтайском крае хотят того же

Надо сказать, что место Алтайского края в том же рейтинге доступности электроэнергии для населения ненамного выше, чем в Республике Алтай: 79-е.

Тему снижения тарифов регулярно поднимают и предприниматели края. Как стало известно altapress.ru, в доклад алтайского бизнес-омбудсмена о деятельности в 2018 году вошло предложение бизнес-сообщества рассмотреть возможность снижения тарифов естественных монополий, в том числе на электроэнергию.

При этом предприниматели предложили установить тарифы одинаковыми для всех регионов Сибирского федерального округа. Доклад будет презентован на майской сессии АКЗС, каких-либо заявлений на этот счет губернатор края Виктор Томенко пока не сделал.

Сколько платят за электричество в СФО

(в первом полугодии 2019 года, в рублях за киловатт-час)

Алтайский край

Городское населения без электроплит 3,99

Городское население с электроплитами 3,25

Сельское население 3,12 Иркутская область

Городское население 1,078

Сельское население 0,7546 Кемеровская область

Население без электроплит 3,33

Население с электроплитами 2,33 Красноярский край

Население без электроплит 2,52

Горожане с электроплитами 1,76 Новосибирская область

Городское население 2,60

Сельское население 2,06 Омская область

Население с газовыми плитами 3,92

Население с электроплитами 2,74 Республика Алтай

Горожане без электроплит 5,06 рублей

Население с электроплитами 3,60 рублей

Источники: сайты энергосбытовых компаний регионов, сайт регулятора.