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Политика

Минфин в разгар пандемии заказал для своего санатория туалетные ершики за 5 тысяч рублей

Минфин России заказал предметы интерьера на общую сумму 14,7 миллиона рублей для ведомственного санатория в Крыму. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание Baza.

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СС0

Заявку нашли в разделе госзакупок.

В ней указаны следующие предметы — картины, горшки, кашпо и клумбы, ковры, полотенцедержатели, зеркала, вешалки-плечики, 28 минибаров, электрокамин стоимостью 111 тыс. рублей, а также 32 туалетных ершика по цене 5,1 тыс. рублей, мусорные ведра — 9 тыс. рублей, диспенсер для мыла — 20 тыс. рублей за штуку.

Заказанное имущество отправится в санаторий «Южный» ФГБУ «МФК Минфина России».

Над заказом работает компания «Арт мебель отель компани», с 1998 года оказывающая услуги в гостиничном, апартаментном и ресторанном бизнесе. Она разрабатывала дизайн-проекты для «Газпрома» и его «дочек», пишет Baza.

Ведомства пока никак не прокомментировали заявку.

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