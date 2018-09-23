Министерство обороны обвинило Израиль в крушении Ил-20

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что по мнению министерства вся вина за сбитый в Сирии разведывательный самолет Ил-20 лежит на израильских ВВС. Об этом сообщает РИА Новости .

В Минобороны считают, что израильские пилоты истребителей F-16 намеренно прикрывались российским Ил-20 от сирийских зенитных ракет.

Действия израильских летчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или об их непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности.

Игорь Конашенков отметил, что израильские ВВС ввели российскую сторону в заблуждение о районе нанесения удара в Сирии в день крушения Ил-20.

17 сентября около 23:00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу российским самолетом-разведчиком Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.

Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

Остатки самолета вместе с фрагментами тел погибших подняли со дна Средиземного моря во время поисковой операции. Ил-20 выполнял разведзадание по идлибской зоне деэскалации для определения мест хранения и сбора беспилотных летательных аппаратов.