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Министерство обороны обвинило Израиль в крушении Ил-20

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что по мнению министерства вся вина за сбитый в Сирии разведывательный самолет Ил-20 лежит на израильских ВВС. Об этом сообщает РИА Новости.

Ил-20.
Ил-20.
Kirill Naumenko в wikimedia.org, CC BY-SA 3.0, part from original

В Минобороны считают, что израильские пилоты истребителей F-16 намеренно прикрывались российским Ил-20 от сирийских зенитных ракет.

Действия израильских летчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или об их непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности.

Игорь Конашенков отметил, что израильские ВВС ввели российскую сторону в заблуждение о районе нанесения удара в Сирии в день крушения Ил-20.

17 сентября около 23:00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу российским самолетом-разведчиком Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.

Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

Остатки самолета вместе с фрагментами тел погибших подняли со дна Средиземного моря во время поисковой операции. Ил-20 выполнял разведзадание по идлибской зоне деэскалации для определения мест хранения и сбора беспилотных летательных аппаратов.

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