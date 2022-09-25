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Политика

Министр предложил декриминализировать деятельность врачей

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил декриминализировать врачебную деятельность. Об этом сообщает РБК.

Медицина. Врач.
Медицина. Врач.
pexels.com

Министр считает, что врачей нельзя подвергать судебному преследованию. Это связано с особенностями их клинической практики.

По мнению Мурашко, есть ряд ситуаций, которые могут вызывать сложности диагностики.

«Во врачебной практике декриминализация врачебной деятельности — это важная компонента. У врача не должно быть ощущения даже какого-то страха перед этим преследованием», — сказал Михаил Мурашко.

Он заметил, что врачам приходится работать в сложных ситуациях. Судебное преследование будет отнимать у них время, которое могло пригодиться пациентам.

РБК отмечает, что заявление министра прозвучало на фоне развития дела калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой. В начале сентября их приговорили к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима за умышленное убийство новорожденного.

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