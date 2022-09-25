Министр предложил декриминализировать деятельность врачей

Министр считает, что врачей нельзя подвергать судебному преследованию. Это связано с особенностями их клинической практики.

По мнению Мурашко, есть ряд ситуаций, которые могут вызывать сложности диагностики.

«Во врачебной практике декриминализация врачебной деятельности — это важная компонента. У врача не должно быть ощущения даже какого-то страха перед этим преследованием», — сказал Михаил Мурашко.

Он заметил, что врачам приходится работать в сложных ситуациях. Судебное преследование будет отнимать у них время, которое могло пригодиться пациентам.

РБК отмечает, что заявление министра прозвучало на фоне развития дела калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой. В начале сентября их приговорили к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима за умышленное убийство новорожденного.