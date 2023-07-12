Министр труда Котяков оценил новую систему подготовки специалистов в Алтайском крае

Министр труда РФ Антон Котяков посетил Алтайский край и встретился с губернатором Виктором Томенко. По результатам встречи Алтайский край получит 274 млн рублей на защиту нуждающихся кадров. Также министр положительно оценил систему подготовки кадров в регионе.

Министр труда Котяков пообещал Алтайском краю выделить около 274 млн рублей из федерального бюджета. Средства пойдут на все необходимое для людей с ограниченными возможностями.

Также на встрече обсудили проект корпуса нового типа на 80 мест в Центральном доме-интернате. Строительство планируют завершить в 2025 году.

Кроме того, министру Котякову показали, как в Алтайском крае работает система повышения квалификации и подготовки кадров. Благодаря этому жители края могут получать на предприятиях высокие зарплаты. Министр высоко оценил систему.

"Я считаю позитивным такое активное взаимодействие предприятия со студентами, когда они еще проходят преддипломную практику. Мы тоже работаем, чтобы консолидировать предприятия с техникумами, вузами", — отметил Котяков.

Виктор Томенко поставил региональному правительству задачу: рассказать жителям края о доступных программах повышения квалификации. Их в регионе большое количество и они доступны для всех желающих.

"Сегодня мы с министром обсудили положение на рынке труда Алтайского края. Сегодня спрос на высококвалифицированные рабочие кадры высок. Необходимо и на предприятиях, и в системе обучения и переподготовки кадров делать определенные шаги. Яркий пример успешного взаимодействия с вузами — "Сибэнергомаш-БКЗ", — сказал губернатор.

Во время посещения региона министр Котяков осмотрел объекты социальной сферы. Он побывал в барнаульском филиале Московского протезно-ортопедического предприятия, осмотрел Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Алтайскому краю, Клиентскую службу Октябрьского и Центрального районов Барнаула, Главное бюро медико-социальной экспертизы и фонд «Защитники Отечества».