Губернатор Виктор Томенко рассказал о работе над улучшением качества питьевой воды в Алтайском крае

Губернатор Виктор Томенко прибыл с визитом в Тогул, жители которого часто жаловались на качество воды. Глава края заявил, что на улучшение водоснабжения будет направлено более 233 млн рублей. Задача краевой власти шаг за шагом обеспечить жителей края чистой питьевой воды

На модернизацию системы водоснабжения в Тогуле направят более 233 млн рублей федеральных средств.

Губернатор Виктор Томенко осмотрел водоочистительную станцию. В селе планируется комплексно модернизировать систему водоснабжения. Средства на это выделены из федерального «Фонда развития территорий».

Также в этом году в Тогуле установят озонатор для очистки воды, а также пробурят новую скважину, чтобы увеличить напор воды.

«Мы защитили проект на федеральном уровне и получили хорошую большую поддержку – больше 230 млн рублей», - заявил губернатор.

Губернатор Томенко держит на контроле проблему водоснабжения в Алтайском крае

Губернатор подчеркнул, что ему регулярно докладывают о ситуации с водоснабжением, и он в курсе всех жалоб жителей. Проблема воды будет решаться последовательно за счет средств федерального бюджета, однако решить ее одномоментно по всему краю невозможно.

В ближайшее время проблему с водоснабжением собираются наладить и в других населенных пунктах Алтайского края.

Губернатор рассказал о планомерной работе по улучшению водоснабжения в крае.

За последние пять лет на модернизацию системы водоснабжения региона было направлено более 3,5 млрд рублей. Было проложено и отремонтировано 200 км водопроводных сетей, пробурено 402 артезианских скважины, построено 68 водонапорных башен.

В этом году на обновление системы водоснабжения направят свыше 1,2 млрд рублей, улучшения коснутся жителей 44 населенных пунктов.

По результатам реализации проекта к концу 2024 года порядка 60 тыс. человек дополнительно будут обеспечены качественной водой.