Губернатор Виктор Томенко рассказал о работе над улучшением качества питьевой воды в Алтайском крае

- На модернизацию системы водоснабжения в Тогуле направят более 233 млн рублей федеральных средств.
Губернатор Виктор Томенко осмотрел водоочистительную станцию. В селе планируется комплексно модернизировать систему водоснабжения. Средства на это выделены из федерального «Фонда развития территорий».
Также в этом году в Тогуле установят озонатор для очистки воды, а также пробурят новую скважину, чтобы увеличить напор воды.
«Мы защитили проект на федеральном уровне и получили хорошую большую поддержку – больше 230 млн рублей», - заявил губернатор.
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Губернатор подчеркнул, что ему регулярно докладывают о ситуации с водоснабжением, и он в курсе всех жалоб жителей. Проблема воды будет решаться последовательно за счет средств федерального бюджета, однако решить ее одномоментно по всему краю невозможно.
В ближайшее время проблему с водоснабжением собираются наладить и в других населенных пунктах Алтайского края.
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За последние пять лет на модернизацию системы водоснабжения региона было направлено более 3,5 млрд рублей. Было проложено и отремонтировано 200 км водопроводных сетей, пробурено 402 артезианских скважины, построено 68 водонапорных башен.
В этом году на обновление системы водоснабжения направят свыше 1,2 млрд рублей, улучшения коснутся жителей 44 населенных пунктов.
По результатам реализации проекта к концу 2024 года порядка 60 тыс. человек дополнительно будут обеспечены качественной водой.