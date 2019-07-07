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Политика

Министр труда Максим Топилин приедет на Алтай, чтобы разобраться с нашей бедностью

В июле глава министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин приедет в Алтайский край. Курирующий наш регион вице-премьер намерен на месте разораться с безработицей и низкими доходами населения.

Глава Минтруда Максим Топилин.
Глава Минтруда Максим Топилин.
kremlin.ru

Как сообщает пресс-служба федерального ведомства, во время визита Максима Топилина в Барнаул запланировано большое совещание, посвященное подготовки проекта индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края.

Обсуждать документ будут региональные и крупные федеральные чиновники.

«Индивидуальная программа социально-экономического развития Алтайского края будет подготовлена к 1 сентября, — сообщил глава Минтруда России. — Подготовка ее проекта уже началась».

Глава Минтруда России также сообщил, что «министерством приняты решения о включении с 2020 года Алтайского края в пилотные проекты по повышению доходов граждан и долговременному уходу за пожилыми и инвалидами».

Кроме того, по словам Максима Топилина, «в следующем году программа Алтайского края по комплексной реабилитации инвалидов будет софинансироваться из средств федерального бюджета в рамках госпрограммы «Доступная среда».

Почему Алтайскому краю назначили куратора?

В июне стало известно, что Алтайский край вошел в число десяти самых проблемных регионов России, к которым приставят кураторов — министров федерального правительства. Наш регион теперь будет курировать министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Причиной этому, скорее всего, стали безработица и низкие доходы населения — главные социально-экономические проблемы края.

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