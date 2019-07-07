Министр труда Максим Топилин приедет на Алтай, чтобы разобраться с нашей бедностью

Как сообщает пресс-служба федерального ведомства, во время визита Максима Топилина в Барнаул запланировано большое совещание, посвященное подготовки проекта индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края.
Обсуждать документ будут региональные и крупные федеральные чиновники.
«Индивидуальная программа социально-экономического развития Алтайского края будет подготовлена к 1 сентября, — сообщил глава Минтруда России. — Подготовка ее проекта уже началась».
Глава Минтруда России также сообщил, что «министерством приняты решения о включении с 2020 года Алтайского края в пилотные проекты по повышению доходов граждан и долговременному уходу за пожилыми и инвалидами».
Кроме того, по словам Максима Топилина, «в следующем году программа Алтайского края по комплексной реабилитации инвалидов будет софинансироваться из средств федерального бюджета в рамках госпрограммы «Доступная среда».
Почему Алтайскому краю назначили куратора?
В июне стало известно, что Алтайский край вошел в число десяти самых проблемных регионов России, к которым приставят кураторов — министров федерального правительства. Наш регион теперь будет курировать министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Причиной этому, скорее всего, стали безработица и низкие доходы населения — главные социально-экономические проблемы края.