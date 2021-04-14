Министр здравоохранения края заверил депутатов АКЗС, что закрывать районные больницы в регионе не будут

По инициативе комитета АКЗС по здравоохранению и науке и фракции «Единая Россия» в парламентском центре прошла встреча с министром здравоохранения региона Дмитрием Поповым. По словам председателя комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александра Лазарева, в последние дни к депутатам «Единой России» поступают обращения избирателей, обеспокоенных разговорами о возможном закрытии ряда муниципальных медучреждений и передаче их полномочий межрайонным центрам.

«Звонки поступают из Шелаболихинского, Табунского, Тюменцевского, Немецкого и других районов края. Нам необходимо понимать, что происходит в отрасли и включает ли стратегия развития системы здравоохранения в Алтайском крае упразднение каких-либо ЦРБ», — обратился к министру единоросс Александр Лазарев.

Дмитрий Попов заверил, что региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанная до 2025 года, не предполагает ликвидации ни одного из медицинских учреждений. «Во всех наших программах никаких присоединений и ликвидаций не предполагается. Точка. Более того, мы инфраструктуру расширяем: строим ФАПы, приобретаем мобильные комплексы, ремонтируем поликлиники», — подчеркнул министр. Он добавил, что в этом году принято решение о ремонте взрослых поликлиник. В этом году идет подготовка проектно-сметной документации, а в следующем — 24 медицинских организации в регионе получат средства на этот ремонт из краевого бюджета.

Министр предположил, что причиной кривотолков о реорганизации ряда центральных районных больниц (ЦРБ) в Славгородском, Каменском и Алейском округах могла стать работа по совершенствованию финансово-хозяйственных служб в районных медучреждениях, которую в Минздраве начали еще в прошлом году. За это время 11 медорганизаций перешли на автоматизированную систему кадрового, финансового и бухгалтерского учета. В текущем году, по словам министра, планируется поставить необходимое программное обеспечение и присоединить к единой системе учета и отчетности все больницы края. Это позволит повысить эффективность расходования бюджетных средств, прозрачность бухгалтерских операций и обеспечит доступ к оперативной информации о финансово-хозяйственной деятельности медицинских учреждений. Фактически речь идет о работе в режиме аутсорсинга, когда учетчики заняты непосредственно в медицинском учреждении, а бухгалтерская и кадровая группа — удаленно в межрайонном центре. При этом, как заверил Дмитрий Попов, такие изменения не повлияют на объем полномочий и степень самостоятельности главных врачей. «Сейчас в ряд небольших учреждений в Каменском, Панкрушихинском и Крутихинском районах мы перевели бухгалтерский учет на уровень межрайонных центров. Предметно обсуждаем аналогичное решение в Баевском районе», — добавил он.

Дмитрий Попов рассказал депутатам о кадровом дефиците в руководящем звене в ряде районных больниц. Чтобы сохранить там управляемость, министерство ввело практику внешнего управления. На время поиска руководителя ЦРБ, вакансию, в порядке совмещения, замещает главврач одного из ближайших районов. Министр добавил, что решению кадровой проблемы в управленческом секторе здравоохранения должны способствовать программы подготовки и переподготовки, которые уже запущены на базе региональных вузов, выстраивание окружного принципа оказания медицинской помощи и запущенная программа по созданию кадрового резерва.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Денис Голобородько, подводя итог обсуждения, сказал, что депутаты доведут эту информацию до своих избирателей на округах. «Ни о какой оптимизации речь не идет — это раз. Мы говорим о совершенствовании системы управления районными больницами, в первую очередь, с точки зрения их финансово-хозяйственной деятельности, в части учета и контроля денежных средств, которые распределяются в медицинские организации. И в-третьих, это сохранение управляемости медицинских организаций на период подбора кандидатур на вакантные должности главных врачей», — резюмировал парламентарий.