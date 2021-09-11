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Политика

Глава Минздрава Михаил Мурашко впервые прилетел в Барнаул

Глава Минздрава России Михаил Мурашко прибыл в Алтайский край, официально сообщили в правительстве региона. Он посетит медицинские организации и обсудит вопросы развития здравоохранения. В Барнауле он проведет один день.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ.
rosminzdrav.ru

Вместе с губернатором края Виктором Томенко и министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым Мурашко побывает в медицинских объектах в Нагорной части Барнаула, в том числе в Алтайском краевом онкологическом диспансере.

Также планируется посещение барнаульских поликлиник и Алтайского краевого кардиологического диспансера.

В краевом правительстве пройдет торжественная церемония: министр вручит государственные награды медработникам.

«В ходе рабочей встречи с губернатором Виктором Томенко будет обсуждаться реализация в Алтайском крае нацпроектов „Здравоохранение“ и „Демография“, а также результаты программы „Модернизация первичного звена здравоохранения“, стартовавшей в текущем году», — говорится в сообщении краевого кабмина.

Это первая поездка Мурашко в Алтайский край.

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