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Политика

Минобороны Азербайджана сообщило о 550 убитых армянских военных в Нагорном Карабахе

«Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Министерство обороны страны сообщил о том, что в минувшее воскресенье, в ходе боев в Нагорном Карабахе были убиты около 550 военных ВС Армении. Как отмечает «МК», ранее в Ереване заявили о 16-ти погибших солдатах и более 200 раненых.

Минобороны Азербайджана.
Минобороны Азербайджана.
"Интерфакс-Азербайджан".

В Минобороны отметили, что согласно полученным разведданным, военные силы Армении во время военных действий понесли серьезный урон.

«В частности, азербайджанская армия уничтожила 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц ЗРК „ОСА“, 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок, 3 склада с боеприпасами. Кроме этого, уничтожено более 550 военнослужащих», — заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве обороны страны.

Также информационное агентство сообщает, что в ходе боевых действий в районе села Талыш погиб командир десантно-штурмового батальона Армении подполковник Лерник Бабаян. Личный состав войсковой части, который был под его командованием, понес большие потери.

Минобороны подчеркивает:

«Из-за большого количества раненых в армии врага ощущается нехватка мест в военных госпиталях и гражданских госпиталях, а также нехватка резервов крови в банке крови. Армянская сторона, как всегда, скрывает от общественности реальные потери своей армии».

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