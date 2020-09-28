Минобороны Азербайджана сообщило о 550 убитых армянских военных в Нагорном Карабахе

В Минобороны отметили, что согласно полученным разведданным, военные силы Армении во время военных действий понесли серьезный урон.
«В частности, азербайджанская армия уничтожила 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц ЗРК „ОСА“, 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок, 3 склада с боеприпасами. Кроме этого, уничтожено более 550 военнослужащих», — заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве обороны страны.
Также информационное агентство сообщает, что в ходе боевых действий в районе села Талыш погиб командир десантно-штурмового батальона Армении подполковник Лерник Бабаян. Личный состав войсковой части, который был под его командованием, понес большие потери.
Минобороны подчеркивает:
«Из-за большого количества раненых в армии врага ощущается нехватка мест в военных госпиталях и гражданских госпиталях, а также нехватка резервов крови в банке крови. Армянская сторона, как всегда, скрывает от общественности реальные потери своей армии».