Минобороны Азербайджана сообщило о 550 убитых армянских военных в Нагорном Карабахе

«Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Министерство обороны страны сообщил о том, что в минувшее воскресенье, в ходе боев в Нагорном Карабахе были убиты около 550 военных ВС Армении. Как отмечает «МК», ранее в Ереване заявили о 16-ти погибших солдатах и более 200 раненых.