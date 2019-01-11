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Политика
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Минобороны хочет разрешить сбивать пассажирские самолеты в России

Минобороны разработало проект постановления правительства, который разрешает сбивать гражданские самолеты с пассажирами на борту, нарушившие воздушную границу страны. Документ призван устранить противоречия в существующем законодательстве, сообщают «Известия».

Superjet, Ssj100. Самолет.
Superjet, Ssj100. Самолет.
СС0

Открывать огонь по нарушителю планируют лишь в том случае, когда преднамеренное крушение самолета может вызвать экологическую катастрофу, массовую гибель людей или повреждение стратегических объектов. Перед этим российские вооруженные силы будут неоднократно предупреждать злоумышленника о своих намерениях.

В Совете Федерации отметили, что подобная практика существует во многих государствах. Ожидается, что мера позволит исключить теракты и катастрофы, а также свести к минимуму число возможных пострадавших.

Проект постановления правительства называется «О порядке применения оружия и боевой техники при охране госграницы РФ в воздушном пространстве РФ». Текст документа находится на стадии межведомственных согласований.

Действующее постановление от 1994 года запрещает сбивать самолеты — нарушители госграницы, если известно, что на их борту есть пассажиры. А вот закон «О противодействии терроризму» позволяет сбивать любые гражданские самолеты, находящиеся в воздушном пространстве РФ, если они не соблюдают правила его использования, не подчиняются требованиям о посадке или изменении маршрута, и при этом их действия могут привести к массовой гибели людей либо экологической катастрофе.

Новый документ должен устранить эти противоречия.

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