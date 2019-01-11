Минобороны хочет разрешить сбивать пассажирские самолеты в России

Открывать огонь по нарушителю планируют лишь в том случае, когда преднамеренное крушение самолета может вызвать экологическую катастрофу, массовую гибель людей или повреждение стратегических объектов. Перед этим российские вооруженные силы будут неоднократно предупреждать злоумышленника о своих намерениях.
В Совете Федерации отметили, что подобная практика существует во многих государствах. Ожидается, что мера позволит исключить теракты и катастрофы, а также свести к минимуму число возможных пострадавших.
Проект постановления правительства называется «О порядке применения оружия и боевой техники при охране госграницы РФ в воздушном пространстве РФ». Текст документа находится на стадии межведомственных согласований.
Действующее постановление от 1994 года запрещает сбивать самолеты — нарушители госграницы, если известно, что на их борту есть пассажиры. А вот закон «О противодействии терроризму» позволяет сбивать любые гражданские самолеты, находящиеся в воздушном пространстве РФ, если они не соблюдают правила его использования, не подчиняются требованиям о посадке или изменении маршрута, и при этом их действия могут привести к массовой гибели людей либо экологической катастрофе.
Новый документ должен устранить эти противоречия.