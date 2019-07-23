Минобороны: корейские истребители выпустили тепловые ловушки-угрозы «медведям»

«Никакого предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, — ответ не заставил бы себя ждать», — заявили в министерстве.
Минобороны объяснило, что два Ту-95МС ВКС России пролетали над нейтральными водами акватории Японского моря в районе острова Токто (Такэсима), который является спорной территорий — на него претендует Япония и Южная Корея, пишет «Коммерсантъ».
В тот момент, когда ракетоносцы ТУ-95МС пролетали на удалении более 25 км от островов, к ним подлетели F-16. Они стали пересекать курс российских бомбардировщиков, выпустили тепловые ловушки и улетели.
«Южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной зону опознавания ПВО. Подобные зоны не предусмотрены международными правилами и не признаются РФ, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам», — заявило Минобороны.
Ранее AP со ссылкой на представителя Министерства национальной обороны Южной Кореи сообщило, что самолеты этой страны открыли предупредительный огонь после того, как несколько российских военных самолетов вторглось в ее воздушное пространство.
Минобороны Южной Кореи собирается вызвать представителей посольств России, чтобы выразить протест.
Правительство Японии уже выразило протест Сеулу и Москве из-за инцидента в районе спорных островов.
О Ту-95
Ту-95 — по кодификации НАТО Bear — «Медведь» — турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, один из самых быстрых винтовых самолетов.
Эти самолеты слышат даже гидроакустические системы подводных лодок.
Предназначен для поражения крылатыми ракетами важных объектов в тылу противника в любое время суток и при любых погодных условиях.