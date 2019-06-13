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Политика

Минобороны начало работы над техзаданием на новый атомный авианосец

Минобороны РФ приступило к формированию тактико-технического задания (ТТЗ) на перспективный российский авианосец, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"Адмирал Кузнецов".
"Адмирал Кузнецов".
минобороны.рф

«ТТЗ по новому авианесущему комплексу сейчас формируется и пока не направлялось в Объединенную судостроительную корпорацию», — сказал собеседник, не уточнив сроки завершения этих работ.

Источник добавил, что корабль будет атомным, так как «министерство обороны и Главкомат ВМФ придерживаются в этом отношении единого мнения — новый авианосец должен быть с ядерной энергетической установкой», пишет bfm.ru.

Единственный

На сегодня «Адмирал Кузнецов», «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» — тяжелый авианесущий крейсер, единственный в составе ВМФ России в своем классе. Спущен на воду в 1987 году.

Предназначен для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений от нападений вероятного противника с использованием авианосцев и большого количества подводных лодок; имеет также задачу поддержки десантных операций.

Авианосец рассчитан штатно по проекту на базирование и обслуживание 28 самолётов и 24 вертолётов. Авиапарк палубной авиации России по самолётам и вертолётам в несколько раз больше числом возможностей авианосца по её размещению, поэтому состав авиагруппы меняется в зависимости от задач (по wiki).

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