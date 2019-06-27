Минобороны получило данные о готовящихся вбросах о руководстве ведомства

Минобороны РФ располагает данными о готовящихся информационных вбросах против военного руководства РФ, заявил на пресс-конференции в Кубинке (Московская область) представитель ведомства Игорь Конашенков, сообщает ТАСС .

В Минобороны считают, что вбросы связаны с «укреплением роли России в мире».

По словам Конашенкова, у военного ведомства на сегодняшний день есть достоверная информация о том, что отдельными государствами через конкретные СМИ ведется скоординированная работа, направленная на дискредитацию российских политиков и общественных деятелей, предпринимателей, журналистов, блогеров.

«Осуществляется непрерывный сбор и комплексный анализ информации — в первую очередь персональной», — цитирует генерала агентство.

В качестве источника угрозы он назвал Агентство по глобальным медиа США, которое, по его данным, выделяет значительные средства на дискредитацию российской политики в странах постсоветского пространства, пишет znak.com.

В качестве примера поддерживаемой организации Конашенков назвал организацию Bellingcat, которая известна своими расследованиями действий Минобороны, в том числе ситуации вокруг катастрофы рейса MH-17 над Донбассом.

Ранее источник в Минобороны в числе информационных вбросов называл информацию о готовящемся назначении генерал-полковника Сергея Суровикина начальником генштаба РФ. Тогда источник назвал это проявлением внутриведомственной борьбы.