Минобороны России: все назначенные объекты поражены

На брифинге официального представителя Министерства обороны РФ заявили , что все цели ударов по Украине достигнуты, а назначенные объекты — поражены.

Напомним, сегодня утром был произведен удар ВС РФ по объектам Украины высокоточным оружием. Были поражены объекты военного управления, связи и энергетики.

Также они ликвидировали две базы хранения топлива для техники ВСУ в Днепропетровской области.

Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили пять складов боеприпасов и вооружения ВСУ в ДНР, Запорожской и Николаевской областях.

Российские ракетчики и артиллеристы сорвали попытки ВСУ навести переправы через реку Жеребец на краснолиманском направлении.