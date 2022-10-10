10 октября
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Политика

Минобороны России: все назначенные объекты поражены

На брифинге официального представителя Министерства обороны РФ заявили, что все цели ударов по Украине достигнуты, а назначенные объекты — поражены.

Брифинг Министерства обороны РФ
Брифинг Министерства обороны РФ
Министерство обороны РФ

Напомним, сегодня утром был произведен удар ВС РФ по объектам Украины высокоточным оружием. Были поражены объекты военного управления, связи и энергетики.

Также они ликвидировали две базы хранения топлива для техники ВСУ в Днепропетровской области.

Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили пять складов боеприпасов и вооружения ВСУ в ДНР, Запорожской и Николаевской областях.

Российские ракетчики и артиллеристы сорвали попытки ВСУ навести переправы через реку Жеребец на краснолиманском направлении.

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