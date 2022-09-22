Минобороны разъяснило порядок частичной мобилизации (обновлено)

Министерство обороны России 22 сентября выступило с разъяснениями по поводу начавшейся частичной мобилизации. Об этом рассказали в RG.RU.

Призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие — до 55 лет. Мобилизуют стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей, механиков-водителей.

Однако ключевым фактором для призыва Минобороны назвало наличие боевого опыта.

Призываться не будут:

забронированные граждане , к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности;

к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности; признанные временно не годными по состоянию здоровья;

занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;

имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет;

те , чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.

Из зарубежных краткосрочных поездок также могут призвать.

Напомним, в России 21 сентября объявили частичную мобилизацию. Шойгу рассказал, что отправят «на фронт» тех, кто имеет боевой опыт и служил в армии.