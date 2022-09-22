23 сентября
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Жизнь

Минобороны разъяснило порядок частичной мобилизации (обновлено)

Министерство обороны России 22 сентября выступило с разъяснениями по поводу начавшейся частичной мобилизации. Об этом рассказали в RG.RU.

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru

Призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие — до 55 лет. Мобилизуют стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей, механиков-водителей.

Однако ключевым фактором для призыва Минобороны назвало наличие боевого опыта.

Призываться не будут:

  • забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности;
  • признанные временно не годными по состоянию здоровья;
  • занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;
  • имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет;
  • те, чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.

Из зарубежных краткосрочных поездок также могут призвать.

Напомним, в России 21 сентября объявили частичную мобилизацию. Шойгу рассказал, что отправят «на фронт» тех, кто имеет боевой опыт и служил в армии.

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