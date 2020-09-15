Минобороны: ВКС все чаще перехватывают американские бомбардировщики

Российские средства контроля воздушного пространства засекли объект, приближающийся к госгранице.
«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США. После сопровождения иностранного самолета российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования», — говорится в сообщении Минобороны.
На перехват поднимались истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота и Су-35с.
Накануне сообщалось о перехвате трех американских бомбардировщиков над акваторией Черного моря.
Главком ВКС Сергей Суровикин констатировал, что НАТО повысила активность своих боевых (а не только разведывательных) самолетов у границ России.
По словам генерала, с 28 августа по 4 сентября самолеты бомбардировочной авиации США совершили 10 одиночных и групповых полетов в воздушном пространстве стран Западной и Восточной Европы, а также над прилегающими морскими акваториями.
За это время российская авиация 27 раз поднималась на перехват над Балтийским, Баренцевым, Черным и Охотским морями.
Россия неоднократно подчеркивала, что это создает дополнительную напряженность в международных отношениях, и призывала Вашингтон отказаться от подобных полетов. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.