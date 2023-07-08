Минюст без объяснений почистил список иноагентов на один пункт

"Евразийская антимонопольная ассоциация" стала первым иноагентом в списке. Ее внесли в него 27 июня 2013 года.
Решение об исключении организации приняли 5 июля.
Причины ведомство не уточнило.
Однако по данным ФНС, "Евразийскую антимонопольную ассоциацию" ликвидировали 27 июня этого года.
Кстати, недавно Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с певицы Земфиры* статус иноагента после ее требования об этом,
Ранее основателя рок-группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова* признали иноагентом.
* - признаны иноагентами в РФ.