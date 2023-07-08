8 июля
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Политика

Минюст без объяснений почистил список иноагентов на один пункт

Министерство юстиции РФ удалило из реестра иноагентов самую первую включенную в список организацию, сообщает ТАСС.

Список, чек-лист.
Список, чек-лист.
СС0

"Евразийская антимонопольная ассоциация" стала первым иноагентом в списке. Ее внесли в него 27 июня 2013 года.

Решение об исключении организации приняли 5 июля.

Причины ведомство не уточнило.

Однако по данным ФНС, "Евразийскую антимонопольную ассоциацию" ликвидировали 27 июня этого года.

Кстати, недавно Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с певицы Земфиры* статус иноагента после ее требования об этом,

Ранее основателя рок-группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова* признали иноагентом.

* - признаны иноагентами в РФ.

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