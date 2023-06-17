17 июня
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Режиссера Виталия Манскова признали иноагентом

Минюст признал иноагентом режиссера Виталия Манскова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

Виталий Всеволодович Манский
Виталий Всеволодович Манский
Wikimedia commons

В сообщении отмечается, что Манский выступал против специальной военной операции на Украине и поддерживал власти Украины. Он также негативно высказывался о российских гражданах и сравнивал Российскую Федерацию с нацистской Германией.

Манского обвиняют в создании информационных материалов иностранных агентов. В сообщении заявляется, что режиссер получал поддержку со стороны иностранных источников.

В данный момент Манский проживает за пределами России. По данным РБК, в Риге.

«Буду жить, как жил. Обжаловать решение Минюста не планирую», — заявил РБК Манский.

Ранее шоумену Галкину* (признан иноагентом на территории РФ) не удалось оспорить статус иноагента.

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