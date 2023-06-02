3 июня
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Жизнь

Шоумену Галкину* не удалось оспорить статус иноагента

Московский суд 2 июня отклонил иск Максима Галкина* (признан иностранным агентом в РФ), сообщает "РЕН-ТВ".

Максим Галкин
Максим Галкин
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Максим Галкин* захотел исключить свое имя из реестра физлиц-иноагентов. С таким требованием он обратился в Замоскворецкий суд Москвы.

В суде 2 июня представитель шоумена попросила отменить признание Галкина* иностранным агентом. Она назвала это решение незаконным и необоснованным.

В свою очередь в суде ответили, что Галкин* помимо получения иностранного финансирования, дает концерты зарубежом.

Кроме того, он открыто критиковал органы госвласти и проводимую политику. В результате Министерство юстиций отказало Галкину* в его запросе.

Ранее Максима Галкина* лишили ордена Почета Кузбасса.

*признан иностранным агентом в РФ

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