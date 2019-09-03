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Политика

Минюст ликвидировал «Партию пенсионеров России»

Минюст РФ ликвидировал шесть российских политических партий, сообщается на сайте министерства.

Пенсионное удостоверение. Деньги.
Пенсионное удостоверение. Деньги.
СС0.

На основании вступивших в законную силу решений Верховного суда РФ, ликвидированы следующие политические объединения: «Партия пенсионеров России», «Народная партия «За женщин России», «Союз горожан», «Народная партия России», «Социал-демократическая партия России» и «Города России», пишет bfm.ru.

Минюст ликвидировал партии за их неучастие в выборах, сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Ранее глава ЦИКа Элла Памфилова допустила, что в ближайшее время будет ликвидирована треть российских партий, пишет «Коммерсантъ».

Всего в РФ зарегистрирована 61 партия. Больше половины были созданы семь лет назад.

В Алтайском крае региональное отделение «Партии пенсионеров» возглавляет Александр Милюков.

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