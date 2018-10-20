Минюст США обвинил россиянку во «вмешательстве» в будущие выборы‍

44-летняя гражданка России Елена Хусьянова пыталась повлиять на выборы в Конгресс США, которые пройдут в ноябре месяце, заявил американский Минюст, сообщает Daily Mail.

По данным издания, россиянка работала главным бухгалтером проекта «Лахта», который СМИ связывают с именем некого бизнесмена Евгения Пригожина, которого также считают причастным к вмешательству в американские выборы.

Минюст США утверждает, что она выдавала себя за американскую политическую активистку и скрывала свое российское происхождение. В выборы пыталась вмешиваться по предварительному сговору целая группа лиц, уверены в Штатах.

По данным обвинения, участники сговора «предпринимали незаурядные шаги, чтобы представляться обычными американскими политическими активистами», «использовали социальные сети для создания тысяч аккаунтов и адресов электронной почты, которые выглядели так, будто они принадлежат гражданам США, и использовали их для создания и нагнетания разделяющего американское общество политического контента», пишут «РИА Новости.

Обвиняемая находится за пределами США, и перед американским судом вряд ли предстанет, уверены в Минюсте.

В российском посольстве заявили, что никаких доказательств американская сторона не предъявляет, а сама ситуация довольно предсказуема. «Раскрученный санкционный маховик требует все новых «обоснований». Можно было ожидать, что предстоящие промежуточные выборы также станут удобным предлогом для новых нападок в адрес России, приписывания нам «продолжения вмешательства»», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

В посольстве отметили, что Россия неоднократно предлагала сотрудничать по вопросам кибербезопасности, но «некоторые политики и бюрократы в Вашингтоне предпочитают линию на голословные обвинения».

Напомним, по подозрению во вмешательство в политическую жизнь США в Вашингтоне 15 июля задержали родившуюся и получившую образование в Барнауле Марию Бутину. По версии стороны обвинения, девушка способствовала организации встречи между президентами России и США, а также пыталась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы. 18 июля ее арестовали.