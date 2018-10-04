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5 октября
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26

Минюст США обвинил семерых россиян в кибератаках на ряд организаций

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения семерым россиянам, подозреваемым в кибератаке на несколько организаций. Среди них Международная федерация футбола (ФИФА), Всемирное антидопинговое агентство (WADA), ядерная компания Westinghouse, лаборатория в Швейцарии, проводившая анализ вещества, которым предположительно были отравлены Скрипали, и других. Об этом сообщает «Газета.RU»

Флаг США.
Флаг США.
Echaik, CC BY-ND 2.0, part from original.

Американское ведомство заявило, что кибератаки были проведены в интересах России. В частности для того, чтобы подорвать расследование против страны из-за допингового скандала.

Россиян, которых обвинили в киберпреступлениях, Минюсте США считают офицерами ГРУ. Их имена размещены на сайте ведомства: Алексей Сергеевич Моренец (41 год), Евгений Михайлович Серебряков (37 лет), Иван Сергеевич Ермаков (32 года), Артем Андреевич Малышев (30 лет), Дмитрий Сергеевич Бадин (27 лет), Олег Михайлович Сотников (46 лет) и Алексей Валерьевич Минин (46 лет).

В документах на том же сайте говорится, что обвиняемые с декабря 2014 года по май 2018 года осуществляли атаки на компьютерные сети американских граждан, международные организации и их сотрудников по всему миру, уточняет «Коммерсантъ».

Утверждается, что они публиковали похищенную информацию от лица хакерской группировки Fancy Bear, чтобы дискредитировать усилия международных организаций. Для осуществления своих планов россияне якобы использовали криптовалюты и незаконно отмывали средства.

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