Минюст США сообщил, какой срок грозит задержанному Джулиану Ассанжу

Задержанного в посольстве Эквадора в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа вскоре могут передать США. Согласно решению лондонского суда, американская сторона должна предоставить Великобритании все документы по его экстрадиции до 12 июня.

В ведомстве заявили, что 47-летнему Ассанжу грозит до пяти лет тюрьмы. Не исключено, что за этими обвинениями последуют новые и куда более серьезные претензии. Речь может идти о длительном заключении, не исключена и смертная казнь, которая еще действует в некоторых штатах США, пишет РИА Новости.

Впрочем, замглавы МИД Великобритании Алан Данкан уже заявил, что Ассанжа не выдадут властям Америки, если основателю WikiLeaks будет грозить смертная казнь. «Такова наша общая политика при любых обстоятельствах», — сказал чиновник.

11 апреля президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанжу больше не будут предоставлять дипломатическое убежище. Глава дипмиссии страны в Лондоне сам пригласил британских полицейских зайти внутрь посольства, где основатель WikiLeaks жил 7 лет.

За что преследуют Ассанжа

Американские власти еще в 2010 году начали тайное расследование против Ассанжа после публикации в WikiLeaks целой серии секретных документов о войне в Ираке, Афганистане, базе Гуантанамо, переписки госдепартамента и других. После его задержания минюст США подтвердил, что его обвиняют в сговоре с целью ведения хакерской деятельности против Пентагона вместе с рядовым американских сухопутных войск, аналитиком военной разведки Брэдли Мэннингом.

В 2010 году Ассанж приехал в Швецию, где намеревался получить политическое убежище. Там его обвинили в преступлениях на сексуальной почве и объявили в международный розыск. Основатель WikiLeaks скрылся в Лондоне, а после задержания там попросил политического убежища у властей Эквадора. Он жил в здании посольства страны с 2012 года, не покидая его.

Власти Швеции сняли обвинения с Ассанжа еще в 2017 году и закрыли дело. Однако британские власти настаивают на том, что Ассанж должен быть арестован из-за неявки в суд в Лондоне.

Брэдли Мэннинга, которого обвинили за передачу секретных документов сайту «Wikileaks», арестовали летом 2010 года. В августе 2013 года американский военный трибунал приговорил его к 35 годам тюрьмы. В заключении Брэдли сменил пол на женский, имя — на Челси. В январе 2017 года Челси Мэннинг по решению президента США Барака Обамы была помилована. В мае 2017 года вышла на свободу.