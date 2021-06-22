«Мир наш»: силовики африканского Чада задержали двух новосибирцев и отобрали документы

В африканском Чаде задержаны новосибирцы Виталий Полищук и Алексей Камерзанов, которые участвовали в туристической экспедиции на автомобилях.

Новосибирцы приехали в столицу Камеруна Яунде 19 мая в составе туристической группы. Там они сели на внедорожники Toyota Hilux на российских номерах для продолжения экспедиции «Мир Наш».

Команда пересекла границу с Чадом 25 мая. В столице государства к ним присоединились еще пять человек, включая туристку из Литвы.

Участники экспедиции всем составом решили совершить трехнедельную поездку по территории Чада. Маршрут был заранее согласован с МВД Чада, пишет Тайга.инфо.

15 июня путешественников разбудили люди в военной и полицейской форме с автоматами и резиновыми дубинками. Туристов увезли в полицию, где отобрали все средства связи, ноутбуки, камеры и навигационное оборудование.

Вскоре на военном самолете ВВС Чада Alenia C-27J Sparta задержанных доставили в столицу страны — Нджамену.

В Нджамене путешественников встретили военные. Они увезли их в гостиницу La Residence Hotel N’Djamena, где они находятся без документов.

«У российского консульства возникли сложности с получением информации о текущем статусе туристов. По истечении трех суток, когда чадская сторона должна была, следуя протоколу, либо предъявить обвинения либо отпустить туристов — ничего не произошло», — отмечают авторы сообщения в паблике АСТ-54.

Один из задержанных — Виталий Полищук — является администратором крупнейшего новосибирского паблика.

Мятеж

В апреле после президентских выборов в Чаде произошел мятеж. «Фронт перемен и согласия в Чаде» (FACT) объявил о своей независимости в северной части региона Тибести. Избранный в шестой раз президентом Идрис Деби был убит на передовой в сражении с антиправительственными войсками.

После смерти Идриса Деби были распущены правительство и парламент Чада, на его месте образован Переходный военный совет.