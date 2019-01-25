Мирись-мирись: Томенко продолжает налаживать отношения с соседними регионами

Губернаторы договорятся о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Примечательно, что долгое время отношения между главами Алтайского края и Кемеровской области — тогда между Александром Карлиным и Аманом Тулеевым — оставались довольно прохладными. Они много лет не ездили друг к другу в гости по каким-либо поводам, даже на важные значимые мероприятия вроде инаугурации.

В Алтайском крае крупные экономические интересы в свое время были, как минимум, у двух кемеровских компаний: «Кем-ойл» и «Кузбассразрезуголь». Первая реализовывала миллиардный инвестпроект по развитию свиноводческого хозяйства в Тальменском районе — «Алтаймясопром». Сейчас предприятие признано банкротом, оно задолжали кредиторам 11 млрд рублей.

«Кузбассразрезуголь» много лет был основным поставщиком угля в Алтайский край. Однако перестал сотрудничать с регионом из-за многомиллионных долгов перед ним со стороны муниципалитетов.

Именно инвесторы с Кузбасса построили единственный действующий комплекс в игорной зоне «Сибирская монета».

В Кемеровской области широко представлена алтайская сеть «Мария-Ра», однако она неоднократно сталкивалась там с трудностями.

В обоих регионах ведет бизнес компания «Талтэк». Ее основной бизнес сосредоточен в Кузбассе, однако в Алтайском крае ей принадлежит «Барнаульский вагоноремонтный завод», Речной вокзал в Барнауле и ресторан, находящийся в этом здании.

Сейчас пресс-служба правительства края заявляет о намерении регионов совместно работать практически по всех социально-экономических сферах. Подписание соглашения пройдет в представительстве Кемеровской области в Москве.

Напомним, еще летом Виктор Томенко, тогда в статусе и.о., заручился поддержкой губернатора другого соседнего региона — Республики Алтай. Александр Бердников не только сообщил о полной готовности сотрудничать с новым главой края, но и даже предрек ему 120% на выборах и обещал помочь с голосами. Отношения Карлина и Бердникова много лет были натянутыми.

25 января Виктор Томенко также примет участие в двух крупных совещаниях, посвященных нацпроектам. В одном — по приглашению администрации президента как руководитель рабочей группы «Сельское хозяйство» в Госсовете. Во втором — при приглашению правительства России. Оно будет посвящено нацпроекту «Здравоохранение».