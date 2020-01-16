Мишустин будет техническим премьером, напоминающим Фрадкова. Мнение эксперта

Назначение такого премьера означает наступление нового переходного периода в жизни страны, пишет «Росбалт».

«Михаил Мишустин показал себя эффективным в повышении собираемости налогов, и в этом смысле он идеально подходит для реализации инициатив, озвученных в послании президента. <…> Мишустин же, как технократ, в состоянии справиться с реализацией социальных пакетов, которые озвучил президент, в любой точке бюджетного цикла. Если же будет принято решение ввести прогрессивный налог, пусть очень небольшой, уменьшить налоги на бедных, он тоже сможет это провести», — предположил Василий Колташов.

Новый премьер-министр не имеет политического лица, подчеркнул эксперт.

«Мишустин является своего рода тенью — в том смысле, что он не замаран политическими историями. <…> Мишустин не будет раздражать общество, а должность премьера будет технической. Это своего рода повторение истории с Михаилом Фрадковым на новом историческом цикле. Хотя сейчас говорят, что начался трансфер власти, на самом деле происходит смена эпохи, политики и, во многом, смена курса. Назначение Фрадкова означало проведение некоторой перестройки бюрократии и политики — и внешней, и внутренней, хотя вроде бы Фрадков был политической тенью. Он был просто чиновник. Вот сейчас имеем тоже самое», — сказал Василий Колташов.