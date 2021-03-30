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Политика

Мишустин назначил нового начальника Ростехнадзора

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал 30 марта распоряжение о назначении Александра Трембицкого на должность главы Ростехнадзора.

Михаил Мишустин на АЗПИ.
Михаил Мишустин на АЗПИ.
Алексей Леоненко.

В правовой компетенции федеральной структуры обозначено осуществление экологического, технологического и атомного надзора.

Как сообщается на сайте правительства, ранее Александр Трембицкий работал в течение восьми лет заместителем главы Ростехнадзора. До этого он руководил Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, возглавлял департамент по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю администрации Краснодарского края.

Прежний руководитель надзорного ведомства Алексей Алешин накануне был отправлен в отставку. В своей должности он проработал шесть лет.

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