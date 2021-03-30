Мишустин назначил нового начальника Ростехнадзора

В правовой компетенции федеральной структуры обозначено осуществление экологического, технологического и атомного надзора.

Как сообщается на сайте правительства, ранее Александр Трембицкий работал в течение восьми лет заместителем главы Ростехнадзора. До этого он руководил Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, возглавлял департамент по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю администрации Краснодарского края.

Прежний руководитель надзорного ведомства Алексей Алешин накануне был отправлен в отставку. В своей должности он проработал шесть лет.