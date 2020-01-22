Мишустин назначил своим пресс-секретарем представителя налоговой службы

Премьер-министр Михаил Мишустин двумя распоряжениями утвердил новую структуру аппарата правительства и назначил заместителей его руководителя, глав секретариатов и директоров департаментов.

Вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко разрешено иметь 11 заместителей.

Первым замом назначен Валерий Сидоренко. Ранее он занимал должность замглавы аппарата, курировал работу департамента экономики и финансов и широкий круг вопросов экономического развития.

Руководителем протокола председателя правительства, заместителем руководителя аппарата стала Наталья Савина. Еще один заместитель Григоренко будет одновременно руководить аппаратом коллегии Военно-промышленной комиссии, пишет «РГ».

Должности заместителей также заняли замминистра финансов Илья Трунин, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, Светлана Андрющенко, Ольга Кривонос, Эльмир Тагиров, Алексей Уваров, Ольга Чепурина, Игорь Шевченко.

Михаил Мишустин. nalog.ru

Пресс-секретарем председателя правительства стал официальный представитель Федеральной налоговой службы Борис Беляков. Он же возглавит в аппарате правительства департамент пресс-службы.

За подготовку публичных выступлений премьера останется отвечать Марина Волкова. Она назначена директором департамента референтуры председателя правительства.

Предельная численность сотрудников аппарата Белого дома установлена в 1545 человек.