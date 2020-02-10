Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 февраля -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Мишустин подарил Голиковой букет роз и попросил, чтобы «у них получилось»

Председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами поздравил Татьяну Голиковой с прошедшим днем рождения, сообщает РИА «Новости».

Мишустин поздравил Голикову с днем рождения.
Мишустин поздравил Голикову с днем рождения.
кадр из видео.

Поздравляя Голикову, Мишустин отметил сложность задач, которые стоят перед ней как перед куратором социального блока правительства.

«Прежде чем мы начнем наше оперативное совещание, мне бы хотелось поздравить заместителя председателя правительства Татьяну Алексеевну Голикову. У нее накануне был день рождения. С этим праздником…», — сказал Мишустин.

Он преподнес Голиковой букет розовых роз и пожелал всего самого доброго. По его словам, у именинницы, наверное, самый сложный комплекс обязанностей.

«Социальный блок очень чувствительный. Но если у вас получится, то и у нас получится», — мотивировал премьер.

Татьяна Голикова родилась 9 февраля 1966 года (54 года) в Московской области в городе Мытищи.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость