Мишустин подарил Голиковой букет роз и попросил, чтобы «у них получилось»

Поздравляя Голикову, Мишустин отметил сложность задач, которые стоят перед ней как перед куратором социального блока правительства.

«Прежде чем мы начнем наше оперативное совещание, мне бы хотелось поздравить заместителя председателя правительства Татьяну Алексеевну Голикову. У нее накануне был день рождения. С этим праздником…», — сказал Мишустин.