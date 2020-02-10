Мишустин подарил Голиковой букет роз и попросил, чтобы «у них получилось»

Поздравляя Голикову, Мишустин отметил сложность задач, которые стоят перед ней как перед куратором социального блока правительства.
Мишустин начал новую неделю с букета розовых роз и совещания с вице-премьерами pic.twitter.com/ix2hPWBZLS— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 10, 2020
«Прежде чем мы начнем наше оперативное совещание, мне бы хотелось поздравить заместителя председателя правительства Татьяну Алексеевну Голикову. У нее накануне был день рождения. С этим праздником…», — сказал Мишустин.
Он преподнес Голиковой букет розовых роз и пожелал всего самого доброго. По его словам, у именинницы, наверное, самый сложный комплекс обязанностей.
«Социальный блок очень чувствительный. Но если у вас получится, то и у нас получится», — мотивировал премьер.
Татьяна Голикова родилась 9 февраля 1966 года (54 года) в Московской области в городе Мытищи.