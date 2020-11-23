Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 ноября -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Мишустин расформирует восемь институтов развития

Председатель правительства Михаил Мишустин избавляется от неэффективного наследия своего предшественника Дмитрия Медведева. Российский премьер принял решение упразднить восемь институтов развития, которые создавались и хорошо финансировались прежним кабмином.

Михаил Мишустин на Дальнем Востоке.
Михаил Мишустин на Дальнем Востоке.
кадр из видео twitter.com/kremlinpool_ria.

Как пишет РБК, в ближайшее время будут ликвидированы такие структуры, как Фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российский фонд развития информационных технологий, Росинфокоминвест, Агентство по технологическому развитию России, а также еще три структуры, которые предназначались для Развития дальневосточного региона.

Вся их деятельность признана неэффективной.

Функционал этих структур будет передан в ВЭБ, который возглавляет бывший зампред правительства Игорь Шувалов.

Также СМИ пишут о возможной ликвидации госкорпорации «Роснано». Анатолию Чубайсу будет предложено новое место работы.

Околокремлевские наблюдатели связывают данные реформы не только с тем, что Мишустин избавляется от непонятных структур, созданных Медведевым. Речь также следует вести об усилении силового блока в правительстве, которое постепенно отодвигает от управления страной демократическое крыло.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость