Мишустин расформирует восемь институтов развития

Председатель правительства Михаил Мишустин избавляется от неэффективного наследия своего предшественника Дмитрия Медведева. Российский премьер принял решение упразднить восемь институтов развития, которые создавались и хорошо финансировались прежним кабмином.

Как пишет РБК, в ближайшее время будут ликвидированы такие структуры, как Фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российский фонд развития информационных технологий, Росинфокоминвест, Агентство по технологическому развитию России, а также еще три структуры, которые предназначались для Развития дальневосточного региона.

Вся их деятельность признана неэффективной.

Функционал этих структур будет передан в ВЭБ, который возглавляет бывший зампред правительства Игорь Шувалов.

Также СМИ пишут о возможной ликвидации госкорпорации «Роснано». Анатолию Чубайсу будет предложено новое место работы.

Околокремлевские наблюдатели связывают данные реформы не только с тем, что Мишустин избавляется от непонятных структур, созданных Медведевым. Речь также следует вести об усилении силового блока в правительстве, которое постепенно отодвигает от управления страной демократическое крыло.