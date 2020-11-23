Мишустин расформирует восемь институтов развития

Как пишет РБК, в ближайшее время будут ликвидированы такие структуры, как Фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российский фонд развития информационных технологий, Росинфокоминвест, Агентство по технологическому развитию России, а также еще три структуры, которые предназначались для Развития дальневосточного региона.
Вся их деятельность признана неэффективной.
Функционал этих структур будет передан в ВЭБ, который возглавляет бывший зампред правительства Игорь Шувалов.
Также СМИ пишут о возможной ликвидации госкорпорации «Роснано». Анатолию Чубайсу будет предложено новое место работы.
Околокремлевские наблюдатели связывают данные реформы не только с тем, что Мишустин избавляется от непонятных структур, созданных Медведевым. Речь также следует вести об усилении силового блока в правительстве, которое постепенно отодвигает от управления страной демократическое крыло.