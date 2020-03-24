Мишустин уволил главу Роскомнадзора

В документе говорится, что Жаров сам попросил освободить его от должности.

В 2018 году СМИ со ссылкой на источники сообщили о возможной отставке Жарова, которого критиковали из-за попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram. Но тогда ему удалось сохранить должность, пишет polit.ru.

«Интерфакс» со ссылкой на источники пишет, что в ближайшие дни Жаров возглавит «Газпром-медиа», а его должность в РКН займет начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов.

Александр Жаров руководил Роскомнадзором с 2012 года.