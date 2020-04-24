Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли после скандала в аэропорту

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова, сообщила пресс-служба «Единой России». От работы в ведомстве его уже отстранили после скандала в аэропорту Ижевска, когда чиновник обругал полицейских.

«Единая Россия» настаивала на увольнении Овсянникова. Президиум Генсовета партии еще 8 апреля исключил его из партии.

«Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — подчеркнул секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак.

Инцидент в Ижевске

Дмитрия Овсянникова просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем предъявить посадочный талон. Не предъявив его, чиновник стал материться и в итоге был задержан.

За произошедшее он извинился и сказал, что «перегнул палку», отмечает РБК.