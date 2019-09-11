Миссионерский «автопоезд» проедет по Новосибирской области за 3,3 млн рублей из бюджета

В РПЦ отмечают, что «автопоезд» — это часть акции «За духовное возрождение России». Новосибирская епархия проводит ее с 1995 года. В последнее время акцию поддерживает правительство области за счет бюджета.
«Мы каждый раз убеждаемся: жителям самых маленьких и самых отдалённых деревень нужна не только практическая помощь — медицинская, социальная. Не менее важна и духовная работа, возможность прикоснуться к культурным ценностям родного региона», — заявил губернатор Андрей Травников,
В работе «автопоезда» принимают участие более 180 человек.