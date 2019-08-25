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Политика

Миссия выполнена: российский посол в Великобритании возвращается домой

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко завершил миссию и отбыл в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ. Это решение не связано с ухудшением отношений между странами, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ТАСС.

Флаг Великобритании.
Флаг Великобритании.
uncle keith, CC BY-ND 2.0, part from original.

«Это обычная ротация глав диппредставительств», — сообщил Песков.

Яковенко был назначен послом РФ в Британии в 2011 году. Временным поверенным в делах посольства после его ухода назначен советник-посланник Иван Володин.

Александру Яковенко источники «Коммерсантъ» прочат должность руководителя Дипломатической академии. Имя преемника Александра Яковенко пока не называется. По данным «Коммерсантъ», им может стать глава департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрей Келин.

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