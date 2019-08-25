Миссия выполнена: российский посол в Великобритании возвращается домой

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко завершил миссию и отбыл в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ. Это решение не связано с ухудшением отношений между странами, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ТАСС .

«Это обычная ротация глав диппредставительств», — сообщил Песков.

Яковенко был назначен послом РФ в Британии в 2011 году. Временным поверенным в делах посольства после его ухода назначен советник-посланник Иван Володин.

24 августа Чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии А.В.Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на Родину.

Временным поверенным в делах Посольства назначен советник-посланник И.А.Володин. pic.twitter.com/UwRFlO7IGu — Посольство России (@RussianEmbassyR) 24 августа 2019 г.

Александру Яковенко источники «Коммерсантъ» прочат должность руководителя Дипломатической академии. Имя преемника Александра Яковенко пока не называется. По данным «Коммерсантъ», им может стать глава департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрей Келин.