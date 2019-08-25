Миссия выполнена: российский посол в Великобритании возвращается домой

«Это обычная ротация глав диппредставительств», — сообщил Песков.
Яковенко был назначен послом РФ в Британии в 2011 году. Временным поверенным в делах посольства после его ухода назначен советник-посланник Иван Володин.
24 августа Чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии А.В.Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на Родину.— Посольство России (@RussianEmbassyR) 24 августа 2019 г.
Временным поверенным в делах Посольства назначен советник-посланник И.А.Володин. pic.twitter.com/UwRFlO7IGu
Александру Яковенко источники «Коммерсантъ» прочат должность руководителя Дипломатической академии. Имя преемника Александра Яковенко пока не называется. По данным «Коммерсантъ», им может стать глава департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрей Келин.