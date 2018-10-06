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Митингующие в Ингушетии потребовали отставки главы республики

В Магасе более 10 тысяч человек собрались на митинг в центре города, протестуя против решения о границе с Чечней. Они требуют отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на корреспондента русской службы Би-би-си Илью Барабанова.

Несанкционированный митинг в столице Ингушетии Магасе. 4 октября 2018 года.
Несанкционированный митинг в столице Ингушетии Магасе. 4 октября 2018 года.
скрин с видео twitter.com/lizafoht

Соглашение об административной границе между Ингушетией и Чечней 26 сентября подписали главы двух республик. По этому соглашению часть территории Ингушетии должна перейти Чечне.

Конституционный суд Ингушетии дал отрицательный отзыв на законопроект. По мнению судей, подобные вопросы должны решаться на референдуме, пишет «Радио Свобода». Депутаты парламента Ингушетии проведут новое голосование о ратификации границ с Чечней, сказал «Эху Москвы» депутат народного собрания Сет-Салим Ахильгов. Он отметил, что предыдущее голосование прошло с многочисленными нарушениями.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров призывает прекратить митинг. При этом с понедельника акция, которая продолжается уже несколько дней, получит легитимный характер и одобрение властей.

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