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Стрельба в Ингушетии: в столице взбуновались тысячи людей из-за передачи земли Чечне

4 октября в Магасе порядка 4−5 тысяч жителей Ингушетии устроили несанкционированный митинг у стен парламента республики. Силовики открыли стрельбу в воздух, депутатов эвакуируют из здания, пишет Theins.ru.

Несанкционированный митинг в столице Ингушетии Магасе. 4 октября 2018 года.
Несанкционированный митинг в столице Ингушетии Магасе. 4 октября 2018 года.
скрин с видео twitter.com/lizafoht

Этот митинг или т.н. «народный сход» собрали в знак протеста против соглашения между Ингушетией и Чечней о размежевании территорий, которое до этого подписали главы двух республик — Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров. По этому соглашению часть территории Ингушетии должна перейти Чечне. В этот четверг ингушские депутаты ратифицировали соглашение: из 25 парламентариев 17 проголосовали за ратификацию, трое были против, остальные воздержались.

Предыстория конфликта

Ранее парламент получил отрицательный отзыв на упомянутый законопроект от Конституционного суда Ингушетии, который выступил против утверждения соглашения об установлении границы с Чеченской республикой парламентом без проведения референдума, пишет «Интерфакс.

Недовольные этим решением десятки молодых людей попытались провести несанкционированные акции протеста при въезде в столицу Ингушетии Магас и в городе Сунжа.

1 октября полиция возбудила два уголовных дела об оскорблении представителя власти по видеобращениям в интернете в связи с установлением границы между Ингушетией и Чеченской республикой.

Во вторник Магасский районный суд на 12 суток арестовал двух жителей республики, участвовавших в несанкционированных акциях протеста. У нескольких активистов, в том числе у лидера регионального отделения «Яблока» Руслана Муцольгова, провели обыски.

Для усиления мер безопасности в Ингушетию направили дополнительные силы правоохранительных органов из регионов Северо-Кавказского федерального округа.

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